真人版「航海王」宣布開拍第3季 草帽海賊團全部回歸

真人版「航海王」第三季開拍。（圖／Netflix提供）

Netflix 真人版「航海王」宣布開拍第三季，原班「草帽海賊團」主角群全數回歸南非 開普敦拍攝，包括伊納基・戈多伊（Iñaki Godoy）飾演魯夫、新田真劍佑飾索隆、艾蜜莉・拉德（Emily Rudd）飾娜美、雅各・羅美洛（Jacob Romero）飾騙人布，以及塔茲・史卡勒（Taz Skylar）飾香吉士。

本季也迎來多位新角色加入，包含查莉特拉・強德蘭（Charithra Chandran）飾星期三小姐、米凱拉・胡佛（Mikaela Hoover）為喬巴配音、喬・曼格尼洛（Joe Manganiello）飾0號先生、蕾拉・艾波娃（Lera Abova）飾天天星期天小姐，以及森德希・拉瑪莫西（Sendhil Ramamurthy）飾寇布拉。

米凱拉・胡佛、喬・曼格尼洛與森德希・拉瑪莫西也確認在第三季升格為主要卡司。本季已先公布的卡司還包括科爾・艾斯科拉（Cole Escola）飾馮・克雷、索洛馬里・達納（Xolo Maridueña）飾艾斯。更多角色陸續公布中。

Netflix真人版「航海王」由伊納基・戈多伊、新田真劍佑、塔茲・史卡勒、艾蜜莉・拉德與雅各・羅美洛領銜主演，由集英社、Netflix 與 Tomorrow Studios 共同製作。「航海王」第三季將於2026年3月10日在Netflix全球獨家上線。