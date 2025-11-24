奧斯卡候選動畫 K-pop獵魔女團、動物方城市2、鬼滅入列
「K-pop獵魔女團」(KPop Demon Hunters)距離另一個輝煌時刻，又更近一步了！Netflix這部大成功的動畫電影，與其他35部動畫片，一同被列入奧斯卡金像獎動畫片的候選影片名單。
美國影藝學院(Academy of Motion Picture Arts and Sciences)21日公布了2026年奧斯卡金像獎動畫片、紀錄片和國際影片獎的候選影片名單。
雖然「K-pop獵魔女團」是在串流平台Netflix上走紅，但該片在6月時也在紐約、洛杉磯和舊金山等地，符合奧斯卡評選資格的院線放映；不過，因為在英國院線放映量不足，所以「K-pop獵魔女團」無法取得英國電影和電視藝術學院獎(BAFTA Award)的提名。
其他入圍奧斯卡動片獎的作品還包括：霓虹影業(Neon)的「Arco」、迪士尼(Disney)的「地球特派員」(Elio)和「動物方城市2」(Zootopia 2)、GKids的「Little Amélie or the Character of Rain」、Netflix的「白日夢奇遇記」(In Your Dreams)，以及Crunchyroll和索尼影業(Sony Pictures)聯合出品的「鬼滅之刃：劇場版無限城篇」(Demon Slayer：Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle)和「鏈鋸人劇場版：蕾潔篇」(Chainsaw Man — The Movie: Reze Arc)，值得注意的是，中國大片「哪吒之魔童鬧海」(簡稱「哪吒2」，Ne Zha 2)並未出現在35部入圍作品之列。
Netflix聲稱，史上觀看次數最多的電影「K-pop獵魔女團」的全球觀看時間已超過5.41億小時；該電影的原聲帶也是2025年排名最高的原聲帶，其中有8首歌曲登上了「告示牌排行榜百首熱門單曲榜」(Billboard Hot 100)；該片在8月於影院上映，票房收入估計約為1800萬元，並在萬聖節周末再次上映。Netflix在2022年曾以「吉勒摩．戴托羅之皮諾丘」(Guillermo del Toro’s Pinocchio)首次拿下奧斯卡最佳動畫長片獎。
