快訊

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

「怪奇物語」10年畫下句點 最終季破天荒3階段上線 東京紅毯吸2千人

記者陳穎／即時報導
「怪奇物語」諾亞許納普開心和粉絲玩自拍。(圖／Netflix提供)
「怪奇物語」諾亞許納普開心和粉絲玩自拍。(圖／Netflix提供)

Netflix「怪奇物語」（Stranger Things）宣布迎接最後一季，劇組於日本東京舉辦「One Last Adventure」大型粉絲活動，主演芬恩伍法德(Finn Wolfhard)、蓋頓馬塔拉佐（Gaten Matarazzo）、迦勒麥羅林(Caleb McLaughlin)、諾亞許納普（Noah Schnapp）與主創達菲兄弟（The Duffer Brothers）齊聚亮相，吸引超過2000名粉絲到場。會場完整還原影集場景，包括顛倒世界、威爾的家與80年代娛樂設施等，營造沉浸式體驗。演員們踏上象徵「霍金斯之路」的特製紅毯與粉絲互動，熱情氣氛沸騰。

達菲兄弟首度赴日宣傳，分享對日本文化的喜愛，也透露本劇深受日本動畫與遊戲啟發。談到最終季，他們強調最大的挑戰在於替每位角色寫下令人滿意的收尾，而最後30分鐘更是反覆推敲多周才完成。對合作近10年的劇組與演員群而言，「怪奇物語」已成第2個家庭，幾位主演在台上回憶拍攝點滴，更坦言想到最終章仍難掩不捨。

「怪奇物語」創作人達菲兄弟(左起)、芬恩伍法德、蓋頓馬塔拉佐、迦勒麥羅林、諾亞許...
「怪奇物語」創作人達菲兄弟(左起)、芬恩伍法德、蓋頓馬塔拉佐、迦勒麥羅林、諾亞許納普現身東京。(圖／Netflix提供)

在故事最終章中，霍金斯眾人將面對系列史上最強大的威脅「威可那」。伴隨東京粉絲的熱情支持，劇組在此地完成象徵性的「最後一次冒險」，也為全球粉絲揭開最終季倒數時刻。「怪奇物語」第5季即將於Netflix全球獨家上線，帶來這段10年旅程的終極結局。

「怪奇物語」第5季將自27日起分3階段全球上線：第1輯（第1至4集11月27日登場，第2輯（第5至7集)將於12 月26日推出，最終回（第8集）則在 2026 年元旦正式公開。

日本 Netflix

直播時被私生飯電話騷擾…劉宇寧怒懟：他沒資格跟我對話

舒淇考慮領養孩子 馮德倫也想當爸「否則人類滅亡」

