泰勒絲擬在羅德島豪宅辦婚禮 豪砸120萬元蓋花園

美國流行天后泰勒絲。（美聯社）

美國流行天后泰勒絲 （Taylor Swift）與未婚夫凱爾西（Travis Kelce）的婚禮籌備細節近日曝光，為打造理想中的婚禮場地，泰勒絲已敲定豪擲120萬美元，在其羅德島的豪宅內新建一座專屬花園。

The U.S. Sun報導，這對情侶曾考慮前往義大利 舉辦婚禮，最終因她位於羅德島、價值3200萬元的豪宅能靈活滿足布置需求而改變計畫。

泰勒絲位於羅德島豪宅是她十多年前購入，共有三層、七間臥室、九間浴室，坐落在懸崖上，是當地最高且最具規模的私人住宅。

消息人士指出，泰勒絲計畫在豪宅打造全新庭園，並提前數月種植她喜愛的花卉。

泰勒絲特別偏愛紅玫瑰、繡球花、蘭花與牡丹。消息人士透露：「她希望整場婚禮像花海般浪漫，布滿白色、紫色與粉色蘭花，還有藍、白、粉色的繡球花，以及粉、白、紅色調的牡丹。」

泰勒絲也計畫送給所有女性賓客一束「永生紅玫瑰」，與凱爾西去年送她的禮物同款。

這對新人預計將投入約120萬美元專門用於景觀設計，包括園藝 人員與額外保全，以確保婚禮準備過程不被外界看到。

消息人士指出，泰勒絲與伴娘團也在籌畫數場「單身派對旅行」，地點可能包括紐約、納許維爾、巴哈馬與義大利等她最喜愛的城市。

「泰勒絲非常享受朋友們的支持與陪伴，她希望大家一起度過歡樂時光，並共同打造她一生最難忘的婚禮。」消息人士說。