明年9月才結束… 加拿大歌手威肯全球巡演 票房衝破10億

加拿大歌手威肯全球巡演「黑潮時刻直到黎明」。（路透資料照片）

根據娛樂公司理想國(Live Nation)指出，加拿大歌手威肯(The Weeknd)到明年9月才結束的四年全球巡演「黑潮時刻直到黎明」(After hours Til Dawn Tour)，票房已衝破10億元大關。

全球巡演「黑潮時刻直到黎明」是於2022年9月自費城展開，將於2026年9月結束。理想國日前指出，此一巡迴演唱會迄今共演出153天，賣出近755萬張票，票房已達10億400萬元。

此一巡演橫跨北美、歐洲、拉丁美洲、澳洲 ，預計明年9月6日在葡萄牙的里斯本結束。

理想國的巡演總城拉朱尼(Omar Al-joulani)表示，「威肯不斷為全球巡演藝術家重新定義。票房跨越10億元標竿，在在證明威肯在舞台上的地位與歌迷們對他現場演唱的殷切期望。多年來，他不斷在全球巡演，『黑潮時刻直到黎明』是有史最大的巡演活動-完全反映他的藝術才華與影響力。」

2022年，威肯在一場8萬人的洛杉磯 演唱會上失聲，迫使他取消這場才開始十分鐘的演唱會。他後來又補上幾場演唱會，表現都很好，但是他這次失聲已使他的歌迷擔憂不已。

威肯在今年夏天重回洛杉磯，連續進行四個晚上的演唱會，可謂勝利回歸。CAA全球巡迴總裁伊頓(Darryl Eaton)表示，罕有藝術家能夠在全球巡演上獲得如此成就。

票房衝破10億元大關已是最新的現象級表現。2023年創作歌手泰勒絲 (Taylor Swift)時代巡迴演唱會(Eras Tour)成為第一位票房衝破10億元的巡演。她在60天的演出中共賣出435萬張票，賺進10億4000萬元。

2024年12月，泰勒絲打破自己的紀錄，在近兩年的巡演之後，她的時代巡迴演唱會票房達到22億元，高居全球最賣座巡迴演唱會寶座。

今年9月，Pollstar宣布，酷玩樂團(Coldplay)自2022年開始的「星際漫遊」(Music of the Spheres)巡迴演唱會票房達13億9000萬元。