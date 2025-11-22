我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

直播金馬62／打敗黃秋生爆哭 曾敬驊奪男配角獎

涉洗錢、非法捐款 嘻哈歌手米歇爾被判刑14年

中央社／華盛頓21日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
米歇爾遭到美國法院判刑14年。（美聯社）
米歇爾遭到美國法院判刑14年。（美聯社）

美國90年代嘻哈樂團「流亡者」成員米歇爾的律師今天證實，米歇爾遭到美國法院判刑14年，罪名是涉入金額高達數10億美元的馬來西亞詐騙案，並協助資金流入美國政壇。

中央社引述法新社報導，現年53歲、1990年代暢銷團體「流亡者」（The Fugees）的創始成員米歇爾（Pras Michel），2023年因涉及馬來西亞華裔商人劉特佐（Low Taek Jho）主導的馬來西亞主權財富基金「一馬發展公司」（1MDB）弊案，被判洗錢及違反競選資金法等罪。

該計畫讓數百萬美元資金流入美國前總統歐巴馬（Barack Obama）2012年連任競選活動。

陪審團審理期間，包括好萊塢影星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）出庭作證，最終裁定米歇爾10項刑事罪名成立。

此外，米歇爾還被判串謀、偽造罪以及未申報擔任外國政府代理人等罪嫌。

他同時因2017年於美國總統川普（Donald Trump）首度執政期間，代表中國非法遊說而受審，當時意圖協助北京引渡被控詐騙超過10億美元、涉及數千投資人的企業家郭文貴回中國。

米歇爾的律師澤登伯格（Peter Zeidenberg）表示，當事人將提出上訴，他形容判決極不合理。

美國司法部檢察官去年指出，米歇爾「為金錢背叛國家」，「將數百萬美元非法外國捐款引入美國總統選舉」，因此必須嚴懲。

2010年代初，如今據信藏身中國的逃犯劉特佐，利用從一馬發展公司弊案盜取的數十億美元，在美國投資豪宅、不動產、藝術品以及好萊塢電影，如李奧納多狄卡皮歐主演的好萊塢電影「華爾街之狼」（Wolf of Wall Street）等。

一馬醜聞曝光後導致馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）政府在2018年垮台，隨後納吉也被定罪入獄。

好萊塢 詐騙 華爾街

上一則

孫藝真封后「像飄在雲端」甜曬與玄彬拍的人生四格

下一則

「棒棒堂」王子爆偷吃人妻、小杰閃兵 威廉道歉：最近事情多

延伸閱讀

英國警方揭國際洗錢網 祕密資助俄對烏戰爭 規模達數十億美元

英國警方揭國際洗錢網 祕密資助俄對烏戰爭 規模達數十億美元
川普促烏克蘭：感恩節前達和平方案、若不簽署將失去美國支持

川普促烏克蘭：感恩節前達和平方案、若不簽署將失去美國支持
烏克蘭艱難抉擇 澤倫斯基：失去尊嚴或美國

烏克蘭艱難抉擇 澤倫斯基：失去尊嚴或美國
移民問題未解 傷美國社會

移民問題未解 傷美國社會

熱門新聞

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
館長親自直播說明原委。圖／翻攝自YouTube

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

2025-11-15 13:32
朱孝天正在中國舉辦個人巡演。（取材自IG）

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

2025-11-16 09:29
金雞獎紅毯入場儀式上，陳建斌三次試圖牽老婆蔣勤勤的手，結果都沒成功。（視頻截圖）

太尷尬了…陳建斌走紅毯3次想牽蔣勤勤的手 都沒成功

2025-11-16 01:30
范冰冰在東京影展直面觀眾。(視頻截圖)

43歲范冰冰在東京影展亮相 網驚：她的胳膊咋回事？

2025-11-14 01:28

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增