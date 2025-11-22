涉偷竊豪華出租公寓1.1萬元家具 米雅桑頓遭逮捕

我的頻道

編譯尤寶琪／綜合報導
米雅桑頓涉嫌從出租公寓偷走家具被逮。（取材自IMDb）
米雅桑頓涉嫌從出租公寓偷走家具被逮。（取材自IMDb）

真人實境秀「波多馬克嬌妻」(Real Housewives of Potomac)演員米雅桑頓(Mia Thornton)涉嫌從出租公寓偷走價值上萬元的家具，於日前遭逮捕。

亞特蘭大警察局發表聲明表示，警方在接獲海關與邊境保護局(CBP)通報發現通緝犯後，前往哈茨菲爾德–傑克森亞特蘭大國際機場(Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport)逮捕了現年40歲的桑頓；根據網路監獄紀錄，桑頓被捕的罪名為竊盜重罪(felony theft by taking)。

警方在獲報後，順利將桑頓逮捕並送往富爾頓郡(Fulton County)監獄關押；警方指出，這位真人實境秀女星因涉嫌竊盜家具，遭亞特蘭大市當局通緝。

警方事件報告顯示，桑頓和男子麥格里夫(Jared McGriff)日前突然搬出了她租的豪華公寓，兩人「搬走了公寓內在兩人搬入前所裝潢的所有家具，以及掛在牆上的電視」；根據報告，房東聲稱這些家具和電視的總價值為1萬1000元。

據悉，麥格里夫為桑頓的同居男友，這次並未被逮捕，而富爾頓郡監獄關押名單上，也沒有他的名字；桑頓和麥格里夫兩人都未立即回覆置評請求，目前尚不清楚他們是否聘請了律師。

執法紀錄器影片顯示，桑頓被拘留後不久，一名警官走向被關押在一間臨時拘留室的桑頓，並詢問她是否知道逮捕令的內容。

桑頓點頭回答：「知道。」

隨後，警官表示要將桑頓帶到另一個臨時拘留室，然後給她戴上手銬；影片中，桑頓隨後似乎開始哭泣。

桑頓在被戴著手銬押送穿過機場時，影片中顯示，她詢問警官是否可以聯絡一位身份不明的人，詢問有關儲物櫃鑰匙的事。

「我只是想要叫他把家具放回去，」桑頓在影片中說道，「夠了，這太荒謬了。」

亞特蘭大 邊境 CBP

