凱文史貝西難甩性醜聞 曝無家可歸 盼重返舞台

編譯尤寶琪／綜合報導
凱文史貝西因為性醜聞陰影，遠離好萊塢舞台近十年之久。（路透資料照片）
凱文史貝西因為性醜聞陰影，遠離好萊塢舞台近十年之久。（路透資料照片）

66歲奧斯卡影帝凱文史貝西(Kevin Spacey)表示，希望好萊塢能再給他一次機會，讓他擺脫現在居無定所，四處漂泊的情況，並希望有朝一日擺脫性醜聞的陰影；這場性醜聞讓這位影帝遠離好萊塢舞台近十年之久。

在「電訊報」(The Telegraph)日前刊登的長篇採訪中，史貝西雖然沒有直接說自己是無家可歸，但在談到自己的經濟狀況時，他坦承表示：「不太好。」

「我住在飯店，住在Airbnb，哪裡有工作我就去哪裡，」這位兩屆奧斯卡獎得主說道，「我真的沒有家了，這就是我想要表達的。」史貝西位於巴爾的摩(Baltimore)的房子目前已被銀行贖回(foreclosure)。

史貝西接受英國報紙採訪時，正在賽普勒斯一家五星級度假村「賣唱」；這裡距離他曾經叱吒的好萊塢，有數千英里之遙，而史貝西曾經是好萊塢最耀眼的明星之一。

自從男演員安東尼瑞普(Anthony Rapp)在2017年向網路媒體公司BuzzFeed爆料，指控凱文史貝西在1986年對他性騷擾後，這位奧斯卡影帝就成了好萊塢最不受歡迎的人物；在1986年時，凱文史貝西26歲，安東尼瑞普則僅只有14歲。

民事訴訟陪審團最終判定凱文史貝西無罪，但這指控卻引發了其他人對史派西不當行為的指控。

以「美國心玫瑰情」（American Beauty）榮獲奧斯卡影帝的史貝西承認自己「愛亂動手」，並「用帶有性意味的方式觸碰對方，但當時他並不知道對方並沒有意思」。

在「電訊報」的採訪中，史貝西將自己比喻為那些在紅色恐慌和好萊塢黑名單中受困的作家。

史貝西表示，就像是寇克道格拉斯(Kirk Douglas)接納被列入黑名單的作家達頓川波(Dalton Trumbo)一樣，他只需要一個盟友，就能讓他重返舞台。

