才被偷襲… 亞莉安娜確診新冠 暗指明年是最後演出

記者陳穎╱綜合報導
亞莉安娜確診新冠肺炎休養中。(路透)
亞莉安娜確診新冠肺炎休養中。(路透)

32歲流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）近日都在忙著為新片「魔法壞女巫：第二部」（Wicked: For Good）宣傳，在新加坡首映還遇到網紅衝上紅毯搭肩的驚魂。沒想到在參加完吉米法倫（Jimmy Fallon）主持的「今夜秀」（The Tonight Show），她竟身體不適，最後確診新冠肺炎。她原定將與共同主演辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）一起亮相「凱莉克拉克森秀」（The Kelly Clarkson Show），但最終僅由辛西婭獨自受訪。

亞莉安娜近來在podcast中更坦言，2026年的「Eternal Sunshine」迷你巡演，可能是粉絲在「非常長的一段時間內」最後一次有機會看到她的現場演出。 她表示，自己過去10多年全力投入演藝工作，如今因拍攝電影與調整生活步調，需要全面「放慢」。她形容這次巡演是一場「暫時的最後狂歡」，強調會全力演出，也感謝長期支持她的歌迷。

消息傳出後引發網友討論，不少粉絲將她的發言視為「非正式退休宣言」，紛紛留言希望她至少擴大巡演規模，讓更多國家有機會看到她。 亞莉安娜的「Eternal Sunshine Tour」將於2026年6月6日在加州奧克蘭開跑，後續將前往洛杉磯、德州、佛州、喬治亞、紐約、伊利諾與麻州，並在加拿大蒙特婁與倫敦舉行限定場次。

