泰勒絲助攻未婚夫 凱爾西的Podcast入選蘋果年度最佳節目

凱爾西與泰勒絲預定在明年春夏完婚。（路透）

美國流行天后泰勒絲 (Taylor Swift)今年8月參與錄製她未婚夫凱爾西的Podcast節目「新高度」（New Heights），分享她的私生活、戀情與新專輯，如今這集節目成功入選蘋果「年度最佳Podcast」，創下節目的一大里程碑。

「新高度」由凱爾西（Travis Kelce）與他的哥哥、前NFL 球員傑森共同主持。

傑森在最新一集的Podcast中宣布：「我們與泰勒絲的那一集被評選為年度最佳Podcast之一。」凱爾西不忘誇讚自己的未婚妻：「她真的太神奇了。」

傑森隨後笑稱：「怎麼會只是其中之一？有什麼節目能比過那一集？根本沒有吧。」

傑森也感謝蘋果的肯定：「謝謝蘋果把我們放上榜單，明明我們完全沒做什麼，只是邀到世界上最紅的人上我們的節目而已。」

泰勒絲曾幽默表示，她之所以願意上「新高度」，是為了回報節目對她人生的重要影響。凱爾西兩年前在節目中放話要追求泰勒絲，從而開啟兩人的緣分。

「這個節目對我來說真的意義重大，」泰勒絲當時說道。「我欠這個Podcast很多。自從凱爾西把它當成自己的交友軟體後，我就多了一個男朋友。」

凱爾西向泰勒絲示愛可追溯至2023年7月。他在Podcast中抱怨未能在泰勒絲的演唱會親自見面，甚至形容自己「有點小受傷」。之後，他公開邀請泰勒絲看他的球賽。

泰勒絲在8月的Podcast中更爆料凱爾西當初的追求手段衝動又浪漫：「他連我們的經紀團隊都沒聯絡，就覺得自己可以解決一切。」

這集Podcast成為「新高度」史上收視最高的節目，Youtube直播影片有130萬同時觀看。而泰勒絲在錄完這集Podcast後，馬上就被凱爾西求婚了。