丟出有體液襯衫… 吹牛老爹又被控性侵 噁爛行徑全曝光

記者陳穎／綜合報導
吹牛老爹再度被控性侵。(路透)
美國饒舌大咖「吹牛老爹」（Sean "Diddy" Combs）醜聞再度延燒！美媒「ABC News」報導，洛杉磯郡警局特別受害者小組證實，他們正在調查一件全新的性侵指控，報案者是一名住在佛州的男子，案件最初於今年9月由受害者向當地警方提出。

今年7月，吹牛老爹因涉及「運送人員從事賣淫」兩項罪名被判有罪，並被揭發長期舉辦毒品性派對，更對前女友施暴。法官於10月宣判時強調，他無法相信若吹牛老爹獲釋後會停止犯罪，最後被判50個月徒刑，並罰款50萬美元，為此罪名的最高額度。

沒想到案件還沒有劃下句點，警方表示，他們已協助東洛杉磯警局處理，但並未自行立案調查。該名報案男子自稱是音樂製作人「Jonathan Hay」，並在已刪除的社群貼文中指出，自己正是今年7月對吹牛老爹提起民事控訴的「John Doe」之一。

根據警方紀錄，受害人表示吹牛老爹在2020年曾他面前自慰後，還要求他「幫忙完成」。受害人因震驚無法反應，吹牛老爹最後竟將帶有體液的襯衫丟向他。

受害人更表示，2021年3月，已故饒舌歌手聲名狼藉先生（Notorious B.I.G.）的兒子帶他前往某處，期間有兩名男子將物品罩在他頭上，接著吹牛老爹進入房內，強迫他進行多次口交。

