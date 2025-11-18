出道40年獲奧斯卡終身成就獎 阿湯哥自嘲別再摔斷骨頭

我的頻道

記者陳穎／綜合報導
湯姆克魯斯拍電影44年獲奧斯卡終身成就獎，他終於拿到生涯首座奧斯卡獎座。(路透)
湯姆克魯斯拍電影44年獲奧斯卡終身成就獎，他終於拿到生涯首座奧斯卡獎座。(路透)

63歲好萊塢巨星「阿湯哥湯姆克魯斯（Tom Cruise）從影超過40年，16日迎來生涯首座奧斯卡金像榮譽，美國影藝學院頒發象徵終身成就獎的「主席獎」，阿湯哥首次以得獎人身分站上典禮舞台，他感性表示：「拍電影不只是我的工作，而是我這個人。」言談中難掩激動。

影藝學院今年6月宣布主席獎得主包括湯姆克魯斯、編舞家黛比艾倫（Debbie Allen）、美術指導溫恩湯瑪斯（Wynn Thomas），並盛讚阿湯哥多年來對電影工業、特技團隊與戲院文化的重大貢獻。16日頒獎典禮由他合作新片的名導阿利安卓・崗札雷・伊納利圖（Alejandro González Iñárritu）擔任頒獎人。

阿湯哥致詞時回顧自己從小迷戀電影，認為電影讓他走遍世界，也教會他理解與尊重不同文化。「在戲院裡，我們一起笑、一起哭、一起懷抱希望。電影讓我看見人類共通的情感。這就是它的力量，也是它對我而言如此重要的原因。」他並承諾會持續支持新生代與守護產業，還自嘲希望未來「不要再摔斷太多骨頭」。

典禮前一晚，黛比艾倫與阿湯哥等人舉辦提前慶祝派對，同為得主的阿湯哥也現身同樂，他隨著音樂歌曲開心熱舞，與現場眾人自拍、互動，心情大好。阿湯哥在典禮上也特別向艾倫致敬，稱她是影視圈的靈魂人物，更大讚「妳是一位真正的女王」。

阿湯哥曾四度獲得奧斯卡提名，分別是憑藉「七月四日誕生」（Born on the Fourth of July）和「征服情海」（Jerry Maguire）獲得最佳男主角提名，憑藉「心靈角落」（Magnolia）獲得最佳男配角提名，以及以「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）製片人身分，獲得最佳影片提名，但從未獲獎。

湯姆克魯斯（左起）、編舞家黛比艾倫、美術指導溫恩湯瑪斯，三人同獲今年的奧斯卡終身...
湯姆克魯斯（左起）、編舞家黛比艾倫、美術指導溫恩湯瑪斯，三人同獲今年的奧斯卡終身成就獎。（路透）

阿湯哥 湯姆克魯斯 奧斯卡

