致敬皇后合唱團已故主唱「拯救生命」 英國發行紀念幣

向皇后合唱團已故主唱佛萊迪墨裘瑞致敬，英國皇家鑄幣廠（Royal Mint）發行新的紀念幣。 （美聯社）

英國皇家鑄幣廠（Royal Mint）發行新的紀念幣向皇后合唱團已故主唱佛萊迪墨裘瑞（Freddie Mercury）致敬，紀念他在「拯救生命」（Live Aid）演唱會的經典演出40周年。

美聯社報導，這枚紀念幣刻有皇后樂團（Queen）已故主唱佛萊迪墨裘瑞向後仰頭、在演出中手持麥克風架的形象。環繞著硬幣邊緣的五線譜則代表他橫跨4個8度的寬廣音域。

首枚硬幣已於上周在威爾斯（Wales）的皇家鑄幣廠，由佛萊迪墨裘瑞的妹妹卡什米拉．布爾薩拉（Kashmira Bulsara）親手鑄造。她說：「由於佛萊迪英年早逝，無緣獲得表彰他在音樂領域才華的皇家勳章。所以如今能獲得這樣的皇家硬幣紀念，真是太棒了，也非常恰當。」

她還說：「這枚紀念幣完美呈現他的熱情，以及藉由音樂傳遞給數百萬人的喜悅。我覺得設計非常出色，他們成功捕捉到佛萊迪最具代表性的姿勢，全球都能認出來。」

皇家鑄幣廠紀念幣部門主管摩根（Rebecca Morgan）表示，現在是用硬幣紀念佛萊迪墨裘瑞的絕佳時機。她說，歌迷早已「引頸期盼」，而「今年似乎就是發行的時機」，因為這距離他1985年在Live Aid演唱會上征服觀眾已滿40年，那場演出被許多人譽為有史以來最棒的現場表演。

今年也是佛萊迪墨裘瑞個人錄音室專輯「惡棍先生」（Mr Bad Guy）發行40周年。

佛萊迪墨裘瑞於1991去世，享壽45歲，他公開承認自己是HIV陽性患者後，隔日便與世長辭。

英國皇家鑄幣廠也曾發行紀念幣，表彰其他音樂傳奇人物，包括大衛鮑伊（David Bowie）、喬治麥可（George Michael）、雪莉貝西（Shirley Bassey）和保羅麥卡尼 （Paul McCartney）。

這些紀念幣18日在皇家鑄幣廠官網開始發售。未流通的面額5英鎊版本起價為18.50英鎊（約24.33美元）。2盎司的精鑄金幣則售價9350英鎊（約1萬2297美元）。