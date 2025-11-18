我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北卡移民掃蕩行動「夏洛特的網」與經典童書同名 作者孫女怒發聲

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

壞女巫2新加坡首映 澳洲網紅強摟亞莉安娜被判囚9天

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
電影「魔法壞女巫2」（Wicked: For Good）13日新加坡舉辦首映，女主角亞莉安娜出場時，突然有一名男子無預警衝上紅毯試圖強摟，新加坡法院17日判處男子入獄9天。（路透）
電影「魔法壞女巫2」（Wicked: For Good）13日新加坡舉辦首映，女主角亞莉安娜出場時，突然有一名男子無預警衝上紅毯試圖強摟，新加坡法院17日判處男子入獄9天。（路透）

澳洲網紅溫強生（Johnson Wen）日前在新加坡舉行的好萊塢電影「魔法壞女巫：第二部」（Wicked: For Good）亞洲首映會上，強摟美國歌手兼影星亞莉安娜（Ariana Grande），引發一陣騷動，新加坡法院17日判處他入獄9天。

「魔法壞女巫：第二部」（Wicked: For Good）13日在新加坡聖淘沙（Sentosa）環球影城（Universal Studios）舉行亞洲首映會，亞莉安娜、楊紫瓊及辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）等劇中演員現身與影迷見面。

據新加坡聯合早報報導，13日活動當天，26歲網紅溫強生趁保全不注意時，越過護欄衝向亞莉安娜，並冒然勾住她的肩膀，興奮地跳上跳下。她當時正與右方影迷互動，溫強生突然撲上前令她受到驚嚇。

據報導，楊紫瓊同樣被突發狀況嚇到，立刻緊握亞莉安娜的手，將她往自己方向拉近。辛西婭艾利沃則迅速上前擋在兩人之間，試圖將他的手從亞莉安娜肩上掰開。

隨後，多位保全將溫·強生帶離，但他突然回頭，再次試圖跳過護欄，最終被保全制止。相關影片在社群媒體瘋傳。

港媒「香港01」報導，溫強生事後還在社群媒體Instagram帳號上傳自己搗亂的影片，並寫道「親愛的亞莉安娜，謝謝妳讓我和妳一起走上黃地毯」。

新加坡法官17日依公共滋擾罪，判處溫強生入獄9天。法官指出，溫強生似乎是在博取關注，從事這些行為時只想到自己，不顧他人的安全。

據報導，溫強生已是慣犯。今年6月，美國流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）在澳洲雪梨舉行演唱會，期間他衝上舞台並摟抱凱蒂佩芮。

溫強生也曾在加拿大歌手威肯（The Weeknd）的演唱會期間，衝上舞台與對方勾肩搭背，甚至闖入奧運現場賽事。

電影「魔法壞女巫2」女主角亞莉安娜，17日出席在美國紐約出席首映。(路透)
電影「魔法壞女巫2」女主角亞莉安娜，17日出席在美國紐約出席首映。(路透)

新加坡 楊紫瓊 澳洲

上一則

59歲李若彤健身成癮？被指瘦到脫形 脖子爆青筋

下一則

Angelababy母子逛街被拍 8歲小海綿暴風成長、比肩媽

延伸閱讀

來自台灣 紐約網紅高檔餐廳吃霸王餐 10月來被捕5次

來自台灣 紐約網紅高檔餐廳吃霸王餐 10月來被捕5次
紅毯強摟「魔法壞女巫」亞利安娜 澳洲男判監禁9天

紅毯強摟「魔法壞女巫」亞利安娜 澳洲男判監禁9天
台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費
獲頒柏林影展榮譽金熊獎 楊紫瓊：別具意義

獲頒柏林影展榮譽金熊獎 楊紫瓊：別具意義

熱門新聞

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
館長親自直播說明原委。圖／翻攝自YouTube

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

2025-11-15 13:32
朱孝天正在中國舉辦個人巡演。（取材自IG）

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

2025-11-16 09:29
金雞獎紅毯入場儀式上，陳建斌三次試圖牽老婆蔣勤勤的手，結果都沒成功。（視頻截圖）

太尷尬了…陳建斌走紅毯3次想牽蔣勤勤的手 都沒成功

2025-11-16 01:30
李連杰遭傳接受「換心手術」回春。(摘自小紅書)

李連杰傳接受少林寺武僧心臟回春 向太曝2關鍵闢謠

2025-11-11 22:50

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費