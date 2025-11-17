我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

歷來第2高 紅藍卡B部分保費 明年漲9.7%

保羅麥卡尼將發行「無聲單曲」抗議AI著作權修法

中央社／倫敦17日綜合外電報導
歌手保羅麥卡尼。（路透）
歌手保羅麥卡尼。（路透）

英國流行樂傳奇人物保羅麥卡尼（Paul McCartney）下月將發行一首無聲曲目，收錄在一張無聲專輯中，目的在抗議英國著作權法修訂案將給予科技公司豁免權。

中央社引述法新社報導，電影配樂大師漢斯季默（Hans Zimmer）和搖滾女歌手凱特布希（Kate Bush）等其他藝人也加入這項計畫，凸顯他們所稱人工智慧（AI）對創意產業構成的危險。

推動這項計畫的藝人們在聲明中表示，保羅麥卡尼為專輯「這是我們要的嗎？」（Is This What We Want?）所做的貢獻，將使大眾「關注到具爭議的政府提案可能對藝人生計造成的毀滅性衝擊」。

這首名為「額外收錄」（Bonus Track）的曲目是一段2分45秒的錄音，內容是一間空蕩錄音室裡的一連串點擊聲。這張黑膠專輯僅壓製了1000張。

歌手安妮藍妮克絲（Annie Lennox）、「布勒合唱團」（Blur）主唱戴蒙亞邦（Damon Albarn）和傑米羅奎（Jamiroquai）樂團等超過1000名藝人，共同參與了這張無聲專輯。專輯最初於2月發行。

他們主張，政府的法律修改「將讓AI模型更容易在未經許可的情況下，利用受版權保護的作品進行訓練」。

他們補充表示：「在這些備受批評的提案下，英國版權法將被顛覆以圖利全球科技巨頭。AI公司將可自由使用藝人的作品來訓練他們的AI模型，無需徵求同意或支付報酬。」

他們還說，這些改變「將要求藝人主動『選擇退出』以防作品被盜用，這完全顛覆了版權法的基本原則」。

今年5月，艾爾頓強（Elton John）和凱特布希等約400名作家與音樂家在致「泰晤士報」（The Times）的信中，譴責這些提案是對矽谷的「全面大放送」。

其他連署人包括83歲的前「披頭四」（The Beatles）成員保羅麥卡尼、創作歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）、英國流行音樂女歌手杜娃黎波（Dua Lipa）和史汀（Sting），以及作家石黑一雄、麥克．莫波格（Michael Morpurgo）及海倫．費爾汀（Helen Fielding）。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）先前曾表示，政府需要在版權與AI之間「取得適當平衡」，同時也指出這項技術代表著「巨大機會」。

AI 卡尼 凱特

上一則

成龍遭傳過世 百萬粉專曝「黑白病床假照片」超離譜

延伸閱讀

聖縣增稅至10%引爭議 地檢長調查、反對方訴訟

聖縣增稅至10%引爭議 地檢長調查、反對方訴訟
蘇格蘭台灣影展 部分場次完售、觀眾意猶未盡

蘇格蘭台灣影展 部分場次完售、觀眾意猶未盡
借鑑丹麥 英國收緊庇護政策 難民居留等待期延至20年

借鑑丹麥 英國收緊庇護政策 難民居留等待期延至20年
蘇沙利度市容將有大變化？ 多項住宅興建提案獲通過

蘇沙利度市容將有大變化？ 多項住宅興建提案獲通過

熱門新聞

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
館長親自直播說明原委。圖／翻攝自YouTube

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

2025-11-15 13:32
朱孝天正在中國舉辦個人巡演。（取材自IG）

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

2025-11-16 09:29
金雞獎紅毯入場儀式上，陳建斌三次試圖牽老婆蔣勤勤的手，結果都沒成功。（視頻截圖）

太尷尬了…陳建斌走紅毯3次想牽蔣勤勤的手 都沒成功

2025-11-16 01:30
李連杰遭傳接受「換心手術」回春。(摘自小紅書)

李連杰傳接受少林寺武僧心臟回春 向太曝2關鍵闢謠

2025-11-11 22:50

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉
水管堵塞別再用醋+小蘇打？2妙招：依地點對症下藥

水管堵塞別再用醋+小蘇打？2妙招：依地點對症下藥