紅毯強摟「魔法壞女巫」亞利安娜 澳洲男判監禁9天

「魔法壞女巫2」劇組上周在新加坡舉行首映，左二為亞莉安娜。（新華社）

電影「魔法壞女巫2」（Wicked: For Good）上周在新加坡 舉辦首映，女主角亞莉安娜（Ariana Grande）與其他演員步入會場時，一名男子突然越過護欄衝向亞莉安娜，強行搭著她的肩膊，其後被保安制伏。該男承認公眾滋擾罪，被新加坡政府監禁9天。

根據BBC報導，涉事男子是澳洲籍的 Johnson Wen。當時亞莉安娜與「魔法壞女巫2」劇組步上紅毯時，Wen突然衝向她，並抓住她的手臂將其拉近。女星辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）立即上前保護亞莉安娜，擋在兩人之間並喝斥Wen。隨後，現場保全迅速介入並將 Wen 制伏。

亞莉安娜在驚魂未定之際，獲辛西婭艾利沃及楊紫瓊 安撫，調整情緒後，完成首映活動。

事後，Wen 甚至在Instagram 上傳事件影片，並留言：「親愛的亞莉安娜，謝謝你讓我與你一起踏上紅毯。」此舉引發網友強烈批評。

許多民眾要求新加坡政府逮捕並驅逐 Wen。由於亞莉安娜在曾在2017年英國曼徹斯特恐攻後，罹患創傷後壓力症候群（PTSD），也有網友指責 Wen 的行為可能讓她「再次受到創傷」。

新加坡警方隔日即逮捕 Wen，並以公眾滋擾罪起訴。他在庭上認罪。檢方指出，Wen 是「慣性闖入者」，且會在網路上宣傳其行為以博取關注，因此求處一周監禁。