我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

歷來第2高 紅藍卡B部分保費 明年漲9.7%

紅毯強摟「魔法壞女巫」亞利安娜 澳洲男判監禁9天

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
「魔法壞女巫2」劇組上周在新加坡舉行首映，左二為亞莉安娜。（新華社）
「魔法壞女巫2」劇組上周在新加坡舉行首映，左二為亞莉安娜。（新華社）

電影「魔法壞女巫2」（Wicked: For Good）上周在新加坡舉辦首映，女主角亞莉安娜（Ariana Grande）與其他演員步入會場時，一名男子突然越過護欄衝向亞莉安娜，強行搭著她的肩膊，其後被保安制伏。該男承認公眾滋擾罪，被新加坡政府監禁9天。

根據BBC報導，涉事男子是澳洲籍的 Johnson Wen。當時亞莉安娜與「魔法壞女巫2」劇組步上紅毯時，Wen突然衝向她，並抓住她的手臂將其拉近。女星辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）立即上前保護亞莉安娜，擋在兩人之間並喝斥Wen。隨後，現場保全迅速介入並將 Wen 制伏。

亞莉安娜在驚魂未定之際，獲辛西婭艾利沃及楊紫瓊安撫，調整情緒後，完成首映活動。

事後，Wen 甚至在Instagram 上傳事件影片，並留言：「親愛的亞莉安娜，謝謝你讓我與你一起踏上紅毯。」此舉引發網友強烈批評。

許多民眾要求新加坡政府逮捕並驅逐 Wen。由於亞莉安娜在曾在2017年英國曼徹斯特恐攻後，罹患創傷後壓力症候群（PTSD），也有網友指責 Wen 的行為可能讓她「再次受到創傷」。

新加坡警方隔日即逮捕 Wen，並以公眾滋擾罪起訴。他在庭上認罪。檢方指出，Wen 是「慣性闖入者」，且會在網路上宣傳其行為以博取關注，因此求處一周監禁。

而自11月14日起被捕的Wen已經被監禁了幾天，實際只需再坐牢2天便可出獄。

亞莉安娜在新加坡舉行的電影「魔法壞女巫：第二部 」首映禮，一名男子翻越欄杆衝向她...
亞莉安娜在新加坡舉行的電影「魔法壞女巫：第二部 」首映禮，一名男子翻越欄杆衝向她，女星艾利沃(黑色禮服者)機警上前推開男子，隨後該男遭安保人員壓制。 (路透)

新加坡 楊紫瓊

上一則

王大陸涉嫌偽造病歷閃兵 遭檢方求刑1年

下一則

成龍遭傳過世 百萬粉專曝「黑白病床假照片」超離譜

延伸閱讀

蜜蜂長惡魔角 澳洲發現本土新物種 命名與Netflix影集有關

蜜蜂長惡魔角 澳洲發現本土新物種 命名與Netflix影集有關
亞莉安娜遭狂粉襲擊 怪男闖「魔法壞女巫2」首映勾肩…還高調炫耀

亞莉安娜遭狂粉襲擊 怪男闖「魔法壞女巫2」首映勾肩…還高調炫耀
亞莉安娜新加坡驚魂 「紅毯慣犯」突然衝上前摟頸環抱

亞莉安娜新加坡驚魂 「紅毯慣犯」突然衝上前摟頸環抱
澳洲情報首長：中駭客「高破壞力」 鎖定水電關鍵設施

澳洲情報首長：中駭客「高破壞力」 鎖定水電關鍵設施

熱門新聞

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
館長親自直播說明原委。圖／翻攝自YouTube

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

2025-11-15 13:32
朱孝天正在中國舉辦個人巡演。（取材自IG）

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

2025-11-16 09:29
金雞獎紅毯入場儀式上，陳建斌三次試圖牽老婆蔣勤勤的手，結果都沒成功。（視頻截圖）

太尷尬了…陳建斌走紅毯3次想牽蔣勤勤的手 都沒成功

2025-11-16 01:30
李連杰遭傳接受「換心手術」回春。(摘自小紅書)

李連杰傳接受少林寺武僧心臟回春 向太曝2關鍵闢謠

2025-11-11 22:50

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄

靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉