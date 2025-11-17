奧斯卡2影帝米高肯恩、馬修麥康納 同意獻聲AI

我的頻道

編譯王曉伯／綜合報導　
馬修麥康納自稱有投資語音克隆公司這家新創企業。（歐新社資料照片）
奧斯卡金獎影帝米高肯恩(Michael Caine)與馬修麥康納(Matthew McConaughey) 獻聲AI。他們與語音克隆公司ElevenLabs達成協議，同意該公司以人工智慧(AI)技術來複製他們的聲音。

米高肯恩發表聲明表示，ElevenLabs「利用創新科技，不是為了取代人性，而是為了歌頌他。」這位高齡92歲的影帝在這份書面聲明中寫道：「它並不是要取代語音，而是要發揚語音，為世界各地說故事的新人開啟大門。」

據悉，以「黑暗騎士」三部曲中，充滿人生智慧的蝙蝠俠管家「阿福」一角廣受觀眾喜愛的米高肯恩2023年正式宣布退休。在他70年的演藝生涯中，總共出演160多部電影，入圍過6次奧斯卡，其中以「漢娜姊妹」及「心塵往事」成功獲得兩座奧斯卡最佳男配角獎。

奧斯卡影帝馬修麥康納則表示，他有投資這家位於紐約的新創企業，並且與這家公司已有多年的合作關係。他並沒有透露投資金額與細節。不過他表示這項協議能讓他以西班牙語來發表通訊稿。

ElevenLabs創立於2022年，最初是在保留說話者的聲音與情緒的條件下，為電影、有聲書籍、電子遊戲進行不同語言的配音。

不過ElevenLabs在其公開之後不久，於2023年1月表示，有鑑於濫用語音克隆技術的情況日益猖獗，因此會加強安全措施來防止濫用的情況，包括限制提供給付費客戶的使用功能。然而在一年之後，一家數位諮詢業者利用ElevenLabs的軟體模仿當年總統拜登的聲音，對新罕布夏數以千計的選民發出自動語音電話。ElevenLabs表示已採取新措施來阻擋未經名人同意就克隆他們語音的行為。

米高肯恩獻聲AI，是為世界各地說故事的新人開啟大門。（路透資料照片）
