「超級瑪利歐銀河電影版」預告 羅潔塔首度亮相

碧姬公主和瑪利歐繼續在「超級瑪利歐銀河電影版」冒險。（圖／UIP提供）

繼2023年締造全球13億美元票房奇蹟的「超級瑪利歐兄弟電影版」之後，任天堂 與照明娛樂（Illumination）再度聯手打造全新續作「超級瑪利歐銀河電影版」（Super Mario Galaxy Movie）預告全球正式亮相，將把瑪利歐帶往浩瀚宇宙，展開前所未有的銀河級冒險。

「超級瑪利歐銀河電影版」預告中，與星之子「奇可」一同在宇宙旅行的女性角色「羅潔塔」也將登場，並成為故事的關鍵人物。

該片由環球影業與任天堂共同出資製作，並由環球影業負責全球發行。製片陣容延續前作，由照明娛樂創辦人克里斯梅勒丹德利（Chris Meledandri）與任天堂傳奇遊戲製作人宮本茂聯手操盤，再次結合好萊塢 動畫技術與日本 遊戲精神，打造出跨世代玩家都期待的超級娛樂盛宴。