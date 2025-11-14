「超級瑪利歐銀河電影版」預告 羅潔塔首度亮相
繼2023年締造全球13億美元票房奇蹟的「超級瑪利歐兄弟電影版」之後，任天堂與照明娛樂（Illumination）再度聯手打造全新續作「超級瑪利歐銀河電影版」（Super Mario Galaxy Movie）預告全球正式亮相，將把瑪利歐帶往浩瀚宇宙，展開前所未有的銀河級冒險。
「超級瑪利歐銀河電影版」預告中，與星之子「奇可」一同在宇宙旅行的女性角色「羅潔塔」也將登場，並成為故事的關鍵人物。
該片由環球影業與任天堂共同出資製作，並由環球影業負責全球發行。製片陣容延續前作，由照明娛樂創辦人克里斯梅勒丹德利（Chris Meledandri）與任天堂傳奇遊戲製作人宮本茂聯手操盤，再次結合好萊塢動畫技術與日本遊戲精神，打造出跨世代玩家都期待的超級娛樂盛宴。
導演方面，前作雙導亞倫霍瓦特（Aaron Horvath）與麥可傑勒尼克（Michael Jelenic）確定回歸執導，延續前作節奏明快、笑點十足的動畫風格。編劇馬修福格（Matthew Fogel）也將再度執筆劇本，而曾為「玩命關頭X」、「超級瑪利歐兄弟電影版」打造音樂的布萊恩泰勒（Brian Tyler）將回歸負責配樂，讓影迷更添期待。電影預計2026年4月上映。
