亞莉安娜新加坡驚魂 「紅毯慣犯」突然衝上前摟頸環抱
從歌壇轉戰影壇的女星亞莉安娜(Ariana Grande)在新加坡出席電影「魔法壞女巫：第二部」(Wicked: For Good)首映會時，在紅毯上突遭遇一名男子衝破保全防線，一把摟住她的肩頸，震驚現場的明星與粉絲。
這名男子是惡名昭彰的「紅毯慣犯」，化名「Pyjamamann」的網紅事後甚至在社群媒體張貼他與亞莉安娜的近身合照及影片，甚至炫耀他被捕後獲釋，招致撻伐。
這起事件發生當時，「魔法壞女巫：第二部」主角正在新加坡環球影城出席亞洲區的首映宣傳活動，亞莉安娜與搭檔辛西婭艾利沃(Cynthia Erivo)、影后楊紫瓊(Michelle Yeoh)和傑夫高布倫(Jeff Goldblum)一同走紅毯。
突然間，一名身穿白色襯衫、短褲的男子突破保全防線，朝亞莉安娜飛奔而去並一把摟住她；亞莉安娜神色驚恐，她轉身背對該名男子試圖脫身，艾利沃則機警上前推開鬧事男子並斥責他，保全人員隨後也圍成人牆保護在場明星。
亞莉安娜轉身後面對楊紫瓊，楊紫瓊貼心安慰她；艾利沃隨後環抱亞莉安娜，給予安慰並不時轉身看向四周。
保全隨後將這名男子壓制在地，帶離會場。25歲澳洲籍網紅Pyjamamann本名強森溫(Johnson Wen)，以嚇唬明星而惡名昭彰，他事後在自己的Instagram帳號貼文及限時動態發布突襲亞莉安娜的影音畫面，甚至在獲釋後，大言不慚地穿著寫有「耶穌」字眼的「作案T恤」，擺出挑釁手勢，寫下「被捕後獲釋」。
Pyjamamann最早在2023年闖進國際板球理事會(ICC)男子世界盃決賽舉行的印度球場而成為媒體頭條，今年6月則在流行天后凱蒂佩芮(Katy Perry)和威肯(The Weeknd)的雪梨場演唱會衝上舞台。
眾多網友在Pyjamamann的貼文下方留下譴責字句，指責這不僅是騷擾且涉及攻擊行為，強調「沒有人能接受這種行徑」。
另有網友提及亞莉安娜2017年在英國曼徹斯特演唱會經歷的恐攻爆炸案創傷後壓力症候群(PTSD)，這次經歷恐怕讓她再次留下陰影。
2024年上映的奇幻歌舞電影「魔法壞女巫」(Wicked)叫好叫座，續集「魔法壞女巫：第二部」訂21日在美國上映。
上一則
43歲范冰冰在東京影展亮相 網驚：她的胳膊咋回事？
下一則
FB留言