跨越生死三角戀 麥爾斯泰勒觀察寵妻祖父演出「換乘真愛」

麥爾斯泰勒（左）與伊莉莎白歐森（右）在「換乘真愛」中飾演結縭數十年的恩愛夫妻。(圖／采昌提供)

電影「換乘真愛」（Eternity）集結伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）、麥爾斯泰勒（Miles Teller）、卡倫透納（Callum Turner）共譜跨越生死的奇幻三角戀。為了激發愛情當中那燦爛又脆弱的複雜火花，導演大衛弗萊恩（David Freyne）在選角時，刻意跳脫常規，選擇常見於動作片或激烈劇情片的演員領演主演。

在片中演出陪伴妻子超過60年的麥爾斯泰勒，本身就是愛情喜劇狂粉，認為本片是他讀過「最有趣的劇本」，更被片中的「平凡愛情」打動，成為接演關鍵。開拍前，他甚至將自己相守60年的祖父母作為典範，化為角色的一部份。遺憾的是，他的祖父沒多久後與世長辭，讓他表示：「本片將永遠擁有特別的意義！」

麥爾斯泰勒表示：「電影非常原創，有點重返80、90年代浪漫喜劇風格，這讓我非常興奮！我有一陣子沒演喜劇了，也差點忘記這種形式在創作上有多自由。這部電影同時擁有詩意又美麗的場景，探討生命、愛與失去，對我而言是個強烈又動人的組合。」

片中他所要詮釋的「平凡愛情」也正是打動他、讓他決定接演的關鍵：「本片用一種很美麗的方式，讓我們窺見那些你可能只是在超市裡擦肩而過的人，那些一直堅持在一起的夫妻，他們背後的故事。第一次讀劇本時，真的深深觸動到我。」

由於麥爾斯泰勒在「換乘真愛」飾演與伴侶結縭超過60年的角色，而他的祖父母恰巧也是鶼鰈情深、相守60年夫婦，因此在開拍前，他就將祖父作為演出的典範，並花費很長時間觀察兩人的互動。

他回憶：「他們一直是我心中理想關係的典範，也常以他們的感情作為學習榜樣。我的祖父總是願意為祖母奉獻自己，而這份無私的愛，正是這個角色身上最美的特質。」遺憾的是，麥爾斯的祖父在沒多久後便與世長辭，讓他感嘆：「拍攝本片之前，是我和他最後一次共度的時光。這次的角色，對我來說非常珍貴。」

電影「換乘真愛」劇情描述瓊安（伊莉莎白歐森飾演）與賴瑞（麥爾斯泰勒飾演）結縭60年，過著平凡卻充滿默契的婚姻生活。不過一場突如其來的意外，讓賴瑞離開人世，醒來卻發現自己重回年輕時的模樣，置身在一個名叫「靈魂轉運站」的奇幻世界──在這裡，每個靈魂都必須在七天之內，選擇自己將在哪個「永恆」中繼續存在。正當賴瑞猶豫之際，罹癌多年的瓊安也走到了生命盡頭。當她步入轉運站，與年輕樣貌的賴瑞重逢，原以為是命運賜予的奇蹟，卻在下一刻，瓊安見到自己在韓戰中陣亡的第一任丈夫路克（卡倫透納飾演），而路克離世後，便在轉運站癡情苦等瓊安67年，只為與她再續前緣。