瑪格羅比穿白紗重現「咆哮山莊」禁忌之戀 雅各艾洛迪胸肌勾人

瑪格羅比和雅各艾洛迪分別飾演一對青梅竹馬。(圖／華納提供)

有「人間芭比 」美譽的女星瑪格羅比（Margot Robbie），與近期以「科學怪人」（Frankenstein）一角走紅的男星雅各艾洛迪（Jacob Elordi），即將在明年情人節 檔期上映的新片「"咆哮山莊"」（"Wuthering Heights"）上演絕美愛戀。該片13日發布正式預告，瑪格羅比身穿夢幻新娘白紗，性感露出美背及胸前風光，為愛步入壯觀卻荒涼的迷霧高原；雅各艾洛迪則展現壯碩身材，又以一席時尚西裝優雅現身，同時駕馭粗曠野性、高雅氣質兩種截然不同的風格。

「"咆哮山莊"」由曾以「花漾女子」（Promising Young Woman）奪得奧斯卡 最佳原創劇本獎的導演艾莫芮德芬諾（Emerald Fennell）執導，以其獨特風格重新詮釋英國文學作家艾蜜莉勃朗特（Emily Brontë）的同名小說。瑪格羅比和雅各艾洛迪分別飾演一對青梅竹馬「凱西和希斯克里夫」（Cathy & Heathcliff），兩人萌生禁忌之愛，卻在命運捉弄下分離。

沒想到多年後希斯克里夫回到咆哮山莊，兩人重逢卻掀起家庭風暴，發展出一段充滿慾望、愛情與瘋狂的史詩故事。電影片名特別加上引號，預示本片將大膽刻畫這段撼動時代的愛情。預告更引用書中經典名句「陪我直到永遠、不顧一切、令我發狂」勾人遐想，為影迷、書迷帶來嶄新的觀影感受。本片將於2026年2月13日在美國上映。

