女神卡卡美談又一起 演唱會粉絲昏倒 立刻暫停關心

女神卡卡再度展現天后級的舞台魅力與人情味。（美聯社資料照片）

女神卡卡 （Lady Gaga ）再度展現天后級的舞台魅力與人情味。日前她在比利時安特衛普的演唱會上，準備熱唱「The Edge of Glory」時，前排突然出現騷動，原來是有歌迷疑似身體不適昏倒。Gaga察覺異狀、立刻叫停音樂，請全場觀眾耐心等待，並要求現場工作人員提供協助，確保歌迷獲得妥善照顧，「請大家等一下，我們要先確認他們沒事。水……拜託大家安靜一點。希望你們都沒事。」暖心語氣，讓網友直呼她「巨星就是巨星」。

確認歌迷安全無虞後，Gaga才重新開唱，並向現場粉絲喊話：「你們知道自己對我有多重要。」這段影片被多名觀眾拍下後迅速在社群平台瘋傳，掀起全球歌迷熱議。許多人讚賞Gaga不僅在舞台上專業，在面對突發狀況時更是沉著、細心且毫不做作。這位曾多次公開強調「粉絲就是我的家人」的超級巨星，關心歌迷已然是她最直覺的反應。

回顧過往，Gaga的暖心美談不只一件。2023年奧斯卡 紅毯上，在頒獎典禮開始前，Gaga走上紅毯經過一大群攝影記者，一名攝影師跑上去從另一個角度捕捉Gaga，他似乎被Gaga的裙子擺絆到並摔倒，發現此狀況，Gaga立刻往後走並把那名摔到的記者從地上扶起來，絲毫沒有巨星架子，Lady Gaga用一次次真誠的舉動證明，成為全球偶像並不只靠才華與舞台，而是靠那分溫柔與善意。