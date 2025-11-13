我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人加價搶購南加爾灣房 1年後虧70萬賣出

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

女神卡卡美談又一起 演唱會粉絲昏倒 立刻暫停關心

記者闕志儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
女神卡卡再度展現天后級的舞台魅力與人情味。（美聯社資料照片）
女神卡卡再度展現天后級的舞台魅力與人情味。（美聯社資料照片）

女神卡卡Lady Gaga）再度展現天后級的舞台魅力與人情味。日前她在比利時安特衛普的演唱會上，準備熱唱「The Edge of Glory」時，前排突然出現騷動，原來是有歌迷疑似身體不適昏倒。Gaga察覺異狀、立刻叫停音樂，請全場觀眾耐心等待，並要求現場工作人員提供協助，確保歌迷獲得妥善照顧，「請大家等一下，我們要先確認他們沒事。水……拜託大家安靜一點。希望你們都沒事。」暖心語氣，讓網友直呼她「巨星就是巨星」。

確認歌迷安全無虞後，Gaga才重新開唱，並向現場粉絲喊話：「你們知道自己對我有多重要。」這段影片被多名觀眾拍下後迅速在社群平台瘋傳，掀起全球歌迷熱議。許多人讚賞Gaga不僅在舞台上專業，在面對突發狀況時更是沉著、細心且毫不做作。這位曾多次公開強調「粉絲就是我的家人」的超級巨星，關心歌迷已然是她最直覺的反應。

回顧過往，Gaga的暖心美談不只一件。2023年奧斯卡紅毯上，在頒獎典禮開始前，Gaga走上紅毯經過一大群攝影記者，一名攝影師跑上去從另一個角度捕捉Gaga，他似乎被Gaga的裙子擺絆到並摔倒，發現此狀況，Gaga立刻往後走並把那名摔到的記者從地上扶起來，絲毫沒有巨星架子，Lady Gaga用一次次真誠的舉動證明，成為全球偶像並不只靠才華與舞台，而是靠那分溫柔與善意。

Lady Gaga 奧斯卡 女神卡卡

上一則

女星單角子宮難受孕 友人竟建議到中國吃「胚胎餃子」

延伸閱讀

看謝霆鋒演唱會「附贈」陳偉霆 兩帥哥讓全場觀眾HIGH爆

看謝霆鋒演唱會「附贈」陳偉霆 兩帥哥讓全場觀眾HIGH爆
演唱會慘遭F4踢出 朱孝天先前自爆退群「我不快樂」

演唱會慘遭F4踢出 朱孝天先前自爆退群「我不快樂」
朱孝天不受控被消失？F4演唱會確定3缺1

朱孝天不受控被消失？F4演唱會確定3缺1
葛萊美獎入圍大贏家 肯卓克拉瑪提名9項、女神卡卡7項

葛萊美獎入圍大贏家 肯卓克拉瑪提名9項、女神卡卡7項

熱門新聞

朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
吳亦凡。(圖／摘自微博)

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

2025-11-09 14:56
吳彥祖曬與妻子合照。（取材自微博）

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

2025-11-08 06:00
「向太」陳嵐發視頻奉勸大家「千萬不要移民漂亮國（美國）」。（視頻截圖}

向太稱美國滿街乞丐、流浪漢 「兒孫敢留美就捐光錢」

2025-11-06 01:18
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
王祖賢現在在加拿大開設艾灸館。（取材自小紅書）

王祖賢引退20年真相曝光 王晶：被男友家人嫌棄 心碎隱居加拿大

2025-10-25 19:40

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉