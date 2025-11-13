愛黛兒首登大銀幕就扛主演 「天泣」歌劇世界飆演技
英國歌后愛黛兒(Adele)登上大銀幕的第一部作品，將是美國作家安·萊斯 (Anne Rice)著作「天泣」(Cry to Heaven)改編的電影。
美聯社報導，流行設計師湯姆福特(Tom Ford)的製作公司表示，湯姆福特已邀請愛黛兒在他改編「天泣」的電影裡共同擔綱。湯姆福特將為新片擔任編劇、導演及製片人，這部電影將是超級天后的愛黛兒第一次展現演技。「天泣」目前仍處於前期製作階段，預計2026年秋末上映。
除了愛黛兒之外，湯姆福特籌拍中的新片演出陣容還包括尼古拉斯·霍特(Nicholas Hoult)、亞倫·泰勒-強森(Aaron Taylor-Johnson)、喬治·麥凱(George MacKay)、柯林·佛斯(Colin Firth)、保羅·貝特尼(Paul Bettany)以及、Netflix熱門影集「混沌少年時」(Adolescence)新星歐文‧古柏(Owen Cooper)以及亨特·謝佛(Hunter Schafer)，不過製作單位還未公布他們的具體角色細節。
萊斯小說「天泣」在1982年首次出版，故事背景是18世紀義大利的歌劇世界，描述兩個來自截然不同背景的角色，其中一人是農民出身，另一人是威尼斯貴族，他們都試圖在歌劇界取得成功。
「天泣」將是湯姆福特第三部導演作品，與湯姆福特先前電影作品一樣，同樣將會自行融資。他在2016年接受美聯社專訪時說：「我只會在可以控制基礎版權的情況下製作電影。」2009年的浪漫劇情片「單身男子」(A Single Man)是他的第一部導演電影，2016年又推出心理驚悚片「夜行動物」(Nocturnal Animals)。
