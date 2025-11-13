演唱者到底是誰？AI歌「Walk My Walk」登告示牌冠軍

登上「告示牌」鄉村歌曲數位銷售排行榜冠軍的作品Walk My Walk影片，不過名為Breaking Rust的演唱者身分成謎。（視頻截圖）

一首由人工智慧 （AI ）生成男聲所演唱的鄉村歌曲「Walk My Walk」，日前首次登上美國排行榜冠軍。

中央社報導，根據日前公布的數據，登上「告示牌」（Billboard）鄉村歌曲數位銷售排行榜冠軍的作品是Walk My Walk，名為Breaking Rust的演唱者身分成謎。美國媒體廣泛報導，Breaking Rust實際上是由生成式AI技術驅動。

AI無所不在的今日，AI生成歌曲也逐步闖進各類金曲榜單，鄉村音樂這個美國代表性曲風也不例外。

盡管社群媒體 、串流平台簡介上，Breaking Rust都未明言Walk My Walk由AI創作；但曲目中的聲音無法追溯到任何一位真實歌手，加上相關插圖、照片與影片顯然出自AI之手，這兩大「事實」都讓樂壇把Breaking Rust貼上AI藝人的標籤。

法新社運用的幾款AI音樂識別軟體均顯示，Walk My Walk這首歌為AI生成歌曲的概率介於60%到90%之間。

這首歌的詞曲創作者欄標註為Aubierre Rivaldo Taylor，而這個名字僅在網上和明確標示為AI專案的團體Def Beats AI有關。

自Suno、Udio等專為音樂打造的AI生成平台問世後，完全由AI創作的歌曲就如雨後春筍般湧進串流平台。

7月間，Velvet Sundown專案的創作者證實，這個經典搖滾團體確實是AI產物，其中一首作品還突破百萬的收聽次數。

9月期間，藍調靈魂樂AI歌手Xania Monet成為首位登上告示牌排行榜的虛擬藝人，並據報獲小型唱片公司Hallwood Media以約300萬美元的合約簽下。

之後，密西西比州、年約30歲的瓊斯（Telisha Jones）才對外透露，是她利用Suno製作了Xania Monet的歌曲。