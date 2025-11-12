狂粉跟蹤騷擾12年 伊芙拉茹紀錄片揭恐怖遭遇

女星伊芙拉茹近日受訪時，首度談到遭跟蹤長達12年的恐怖遭遇。(取材自微博)

以犯罪推理影集「CSI犯罪現場：邁阿密」(CSI: Miami)走紅的女星伊芙拉茹(Eva LaRue)近期接受「眾生相期刊」(People Magazine)訪問時，首度談及她與女兒卡亞卡拉漢(Kaya Callahan)遭狂粉羅傑斯(James David Rogers)跟蹤、威脅長達12年的恐怖遭遇。

拉茹表示，她與卡亞2007年起被精神異常的羅傑斯持續跟蹤、威脅與騷擾，而羅傑斯2019年才被警方逮捕。

這段紀錄片影集「我的惡夢跟蹤狂：伊芙拉茹的故事」(My Nightmare Stalker: The Eva LaRue Story)將於13日透過派拉蒙的串流平台Paramount+播出。

拉茹曾在經典影集「我的孩子們」(All My Children)飾演瑪麗亞桑托斯(Maria Santos)，2006年加入「CSI犯罪現場：邁阿密」後，演藝事業蒸蒸日上。

就在拉茹的事業巔峰之際，她陸續收到署名「佛萊迪克魯格」(Freddie Krueger)的恐嚇信；內容充斥虐殺與強暴等威脅字眼，甚至寫下「我和我的主人撒旦(Satan)將用妳的身體實現我們的邪惡目的」等駭人字句。

拉茹原以為是惡作劇，但一周內又收到多封恐嚇信，她才驚覺自己成為罪犯的目標。當年40歲的拉茹獨自與5歲的女兒卡亞住在洛杉磯 ，而信件內容日後開始威脅卡亞。

基於安全考量，拉茹在家中裝設監視器，並三度搬家，卻仍無法擺脫羅傑斯的跟騷。

警方調查發現，羅傑斯自2007年開始寄信騷擾拉茹，2019年甚至假冒卡亞的父親，試圖接當年17歲的卡亞下課。幸好卡亞機警傳訊息與母親確認，才及時阻止悲劇。

警方2019年在羅傑斯寫的信中找到DNA 證據，並將他逮捕歸案；羅傑斯2022年承認犯行，聯邦跟蹤罪成立，判刑40個月。

卡亞回憶道：「那一刻，我終於覺得我可以正常過生活了。」

拉茹表示，決定拍攝紀錄片，是希望讓更多人了解跟蹤案件的嚴重性與目前的法律疏漏，並喚起社會對跟蹤被害人的關注與保護。

拉茹說：「這不只是名人的困擾，任何人都可能成為目標，尤其在社群媒體 氾濫的年代。」