我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

政府有望重啟 下周起將現數據洪流 可能公布時程一次看

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

觀影說劇╱「天才琴手」拉扎苦練8個月 琴藝矇過總指揮

記者廖福生╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
卡蜜兒(左)和閨蜜梅蘭妮(右)在「天才琴手」飾演鋼琴家「普萊納姊妹」，比雙胞胎還像雙胞胎。（圖／海鵬影業提供）
卡蜜兒(左)和閨蜜梅蘭妮(右)在「天才琴手」飾演鋼琴家「普萊納姊妹」，比雙胞胎還像雙胞胎。（圖／海鵬影業提供）

法國新生代女星卡蜜兒拉扎（Camille Razat）最近在新片「天才琴手」（Prodigies），飾演法國天才雙胞胎鋼琴家「普萊納姊妹」（Audrey & Diane Pleynet）的「姊姊克萊兒」，多中不論單人演奏、或與「妹妹珍妮」同台演出的戲，都讓人聽得如醉如痴。

有趣的是，原先根本不會彈鋼琴的她，心虛地去試鏡「妹妹珍妮」角色，還接受連續八個月鋼琴課的魔鬼訓練，最後卻因「琴藝驚人」在開拍前三個月突然被「換角」，一舉升格成主見堅強、個性堅毅的「姊姊克萊兒」角色，讓她又驚又喜。

卡蜜兒拉扎在「天才琴手」彈得一手好琴，完全看不出是新手，就連日本東京交響樂團總指揮佐佐木新平都差點被矇住。佐佐木新平看完「天才琴手」極力盛讚該片是部「值得觀賞並聆聽的電影」。

為徹底融入情境，卡蜜兒還邀閨蜜梅蘭妮，和真實的「普萊納姊妹」一起午餐，親密聊了一整個下午。兩人更自此展開長達八個月密集式的鋼琴課魔鬼訓練。卻在拍攝前三個月，被告知要「角色互換」改演對方，讓兩人當場傻眼，很有主見的卡蜜兒拉扎甚至覺得「導演瘋了。」。

驚人的是，這種「對調」產生的鏡像效果，竟讓兩人的連結更強，演出默契更深厚。在正式拍攝時，更省下姊妹默契磨合的時間，兩人就像光與影、默契好得不得了，「比雙胞胎還像雙胞胎」，讓卡蜜兒拉扎回憶時佩服得不得了。

電影「天才琴手」劇情描述雙胞胎姊妹克萊兒（卡蜜兒拉扎飾）和珍妮（梅蘭妮侯貝爾飾）感情甚篤，並在父親（馮克杜柏斯克 Franck Dubosc飾）嚴格音樂教育下，鋼琴成為姊妹倆共同的愛好，並不負眾望進入的德國的一流音樂學校。然而命運卻跟她們開了一個殘酷的玩笑，姊妹竟陸續發現她們的雙手漸漸不聽使喚。面對身體的劇變與心靈的折磨，姊妹倆決定不放棄夢想，並用最獨特的演奏方式來超越自我。

德國 交響樂 日本

上一則

吳宗憲爆網紅謝侑芯死前跟他拍MV 如今畫面全不能用

下一則

浮腫雙眼＋誇張蘋果肌…陳曉東臉腫變形 網友驚嚇：他是誰

延伸閱讀

MLB／佐佐木朗希續投放火 隊友化解壘包危機「被救了一命」

MLB／佐佐木朗希續投放火 隊友化解壘包危機「被救了一命」
糧食券將於本周末停發…今日你應知道5件事

糧食券將於本周末停發…今日你應知道5件事
川普提早離開APEC峰會？急著返美主持萬聖節派對

川普提早離開APEC峰會？急著返美主持萬聖節派對
首位女日相延攬首位女財相 日本學界金融圈反應一次看

首位女日相延攬首位女財相 日本學界金融圈反應一次看

熱門新聞

朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
吳亦凡。(圖／摘自微博)

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

2025-11-09 14:56
吳彥祖曬與妻子合照。（取材自微博）

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

2025-11-08 06:00
黃明志凌晨自拍表示自己沒失蹤。圖／摘自IG

黃明志現身了 抵警局報到：會給死者家屬交代

2025-11-04 13:34
「向太」陳嵐發視頻奉勸大家「千萬不要移民漂亮國（美國）」。（視頻截圖}

向太稱美國滿街乞丐、流浪漢 「兒孫敢留美就捐光錢」

2025-11-06 01:18
黃明志常找辣妹一起拍MV。圖／亞洲通文創提供

黃明志全面通緝中 警方證實：相信他已潛逃

2025-11-04 11:31

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣