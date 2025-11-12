觀影說劇╱「天才琴手」拉扎苦練8個月 琴藝矇過總指揮

卡蜜兒(左)和閨蜜梅蘭妮(右)在「天才琴手」飾演鋼琴家「普萊納姊妹」，比雙胞胎還像雙胞胎。（圖／海鵬影業提供）

法國新生代女星卡蜜兒拉扎（Camille Razat）最近在新片「天才琴手」（Prodigies），飾演法國天才雙胞胎鋼琴家「普萊納姊妹」（Audrey & Diane Pleynet）的「姊姊克萊兒」，多中不論單人演奏、或與「妹妹珍妮」同台演出的戲，都讓人聽得如醉如痴。

有趣的是，原先根本不會彈鋼琴的她，心虛地去試鏡「妹妹珍妮」角色，還接受連續八個月鋼琴課的魔鬼訓練，最後卻因「琴藝驚人」在開拍前三個月突然被「換角」，一舉升格成主見堅強、個性堅毅的「姊姊克萊兒」角色，讓她又驚又喜。

卡蜜兒拉扎在「天才琴手」彈得一手好琴，完全看不出是新手，就連日本 東京交響樂 團總指揮佐佐木新平都差點被矇住。佐佐木新平看完「天才琴手」極力盛讚該片是部「值得觀賞並聆聽的電影」。

為徹底融入情境，卡蜜兒還邀閨蜜梅蘭妮，和真實的「普萊納姊妹」一起午餐，親密聊了一整個下午。兩人更自此展開長達八個月密集式的鋼琴課魔鬼訓練。卻在拍攝前三個月，被告知要「角色互換」改演對方，讓兩人當場傻眼，很有主見的卡蜜兒拉扎甚至覺得「導演瘋了。」。

驚人的是，這種「對調」產生的鏡像效果，竟讓兩人的連結更強，演出默契更深厚。在正式拍攝時，更省下姊妹默契磨合的時間，兩人就像光與影、默契好得不得了，「比雙胞胎還像雙胞胎」，讓卡蜜兒拉扎回憶時佩服得不得了。

電影「天才琴手」劇情描述雙胞胎姊妹克萊兒（卡蜜兒拉扎飾）和珍妮（梅蘭妮侯貝爾飾）感情甚篤，並在父親（馮克杜柏斯克 Franck Dubosc飾）嚴格音樂教育下，鋼琴成為姊妹倆共同的愛好，並不負眾望進入的德國 的一流音樂學校。然而命運卻跟她們開了一個殘酷的玩笑，姊妹竟陸續發現她們的雙手漸漸不聽使喚。面對身體的劇變與心靈的折磨，姊妹倆決定不放棄夢想，並用最獨特的演奏方式來超越自我。