泰勒絲婚禮倒數 人妻賽琳娜、離婚超模入選伴娘

泰勒絲和賽琳娜戈梅茲是多年好友。（取材自Instagram）

美國樂壇天后泰勒絲 （Taylor Swift）與NFL球星崔維斯·凱爾斯（Travis Kelce）日前宣布訂婚，準備於明年夏天舉行世紀婚禮，地點尚未公開。「太陽報」報導，泰勒絲已經正式邀請超模閨密吉吉哈蒂（Gigi Hadid）擔任她的伴娘之一。

知情人士透露，泰勒絲與吉吉日前在紐約共進晚餐時，親口邀請她加入婚禮伴娘團。據悉吉吉聽到當下「超級驚喜」，完全沒料到會被問到，立刻開心答應。除了吉吉外，泰勒絲的摯友賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）也傳將列入伴娘名單。吉吉曾有過一段婚姻，賽琳娜則剛升格為人妻，泰勒絲找伴娘完全不在意傳統要「未婚」的條件。

消息人士指出：「泰勒絲想親自告訴每一位好友，讓她們知道自己有多重視這份情誼。她希望婚禮籌備過程能充滿樂趣，包括派對、旅行與相聚時光。」

據報導，泰勒絲已經開始籌備婚禮細節，從食物、花藝到整體氛圍都要完美無缺，希望能打造一場「夢幻又難忘」的婚禮。

此外，傳泰勒絲已選定英國知名女時裝設計師Sarah Burton設計的婚紗出嫁，當年是由她操刀為英國王妃凱特 設計嫁衣。

近來泰勒絲因安全與私生活考量減少公開露面，甚至少了到現場為未婚夫加油的機會。根據消息，兩人目前為婚禮與個人安全投入高達800萬美元的預算。