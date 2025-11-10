傳沒被受邀泰勒絲世紀婚禮 金卡戴珊「感到受傷」

我的頻道

世界新聞網／輯
美國流行天后泰勒絲將在明年完婚。（路透）
美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）宣布與NFL球星凱爾西（Travis Kelce）訂婚後，粉絲們紛紛期待兩人的世紀婚禮。不過，據報導，泰勒絲因與饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）之間的長期恩怨，決定不邀請金卡戴珊（Kim Kardashian）出席婚禮。這一決定雖未令金卡戴珊感到意外，但仍令她「感到受傷」。

Radar Online報導，泰勒絲與凱爾西的婚禮，勢必成為全球矚目焦點。然而，內部人士透露，婚禮賓客名單上有「少數幾位確定不會被邀請的人」，而金卡戴珊正是其中之一。該決定主要源於泰勒絲與肯伊威斯特之間長年未解的恩怨，當年金卡戴珊亦一度捲入其中。

雖然泰勒絲的這項決定對金卡戴珊而言並非意料之外，但她仍被形容「受傷」。一名接近金卡戴珊的消息人士透露：「金原本希望多年過去，雙方的緊張關係能逐漸化解。」該人士補充：「儘管如此，她理解泰勒絲想保持距離、守護自身平靜的心情。」

據悉，泰勒絲希望婚禮現場充滿正能量。「經歷過那麼多事情後，她有權決定誰能進入她的人生、誰必須留在門外。」該人士表示。

泰勒絲的婚禮傳出不邀請金卡戴珊。（歐新社）
泰勒絲與肯伊威斯特的恩怨始於2009年MTV音樂錄影帶大獎。

當時泰勒絲奪得「最佳女歌手音樂錄影帶」，肯伊威斯特突然衝上台打斷她的致詞，聲稱「碧昂絲才有史上最棒的MV」。雖然他後來道歉，兩人一度和解，但2016年肯伊在歌曲「Famous」中稱「我讓那婊子成名」，再度掀起風波。

而後金卡戴珊隨後公布疑似肯伊威斯特同意歌詞的錄音，導致泰勒絲被網友圍剿。直到2020年完整版錄音曝光，證實泰勒絲並未同意該句，輿論才扭轉。

泰勒絲 碧昂絲 NFL

