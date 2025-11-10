瓦昆菲尼克斯新片全裸演出 名導揭：他超興奮

亞瑞阿斯特帶著新作「瘋狂小鎮愛丁頓」參加金馬影展。（圖／金馬執委會提供）

以「宿怨」、「仲夏魘」聞名的好萊塢 導演亞瑞阿斯特（Ari Aster）這次帶著新作「瘋狂小鎮愛丁頓」(Eddington)登上金馬影展。他接受媒體聯訪時心情大好，不僅大讚台灣美食「牛肉麵超好吃」，還笑說自己「在台北看到UFO」，在全場驚呼後又補一句：「開玩笑的啦。」讓現場笑聲不斷。

亞瑞阿斯特這次再度與「小丑」奧斯卡 影帝瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）合作，卡司更找來「樂來越愛你」艾瑪史東（Emma Stone）、「貓王艾維斯」奧斯汀巴特勒(Austin Butler)與「曼達洛人」佩德羅帕斯卡(（Pedro Pascal）)同台飆戲。談起拍攝過程，他誇讚幾位大明星私下都「超親切、沒架子」，笑說：「雖然不是每個大明星都這樣，但我很幸運他們都非常好相處。」

被問到瓦昆這次片中有「全裸鏡頭」，導演則笑到合不攏嘴，直言：「他完全不排斥，還很興奮。」並透露這是瓦昆菲尼克斯「第一次毫無保留的全裸演出」，更打趣表示「大家可以期待一下」。

「瘋狂小鎮愛丁頓」是亞瑞從影以來格局最大的一部作品，以美國小鎮為背景，探討政治極化、網路焦慮與族群對立等議題。亞瑞說：「疫情 過後，社會的分裂更明顯，很多領導者反而在煽動對立。」他也自嘲自己雖然有社群帳號，但只拿來瀏覽不發文，「原本想觀察世界有多糟，結果發現更糟了。」

亞瑞坦言自己是「電影信徒」，仍堅持看電影要進戲院，「短影音能讓人快速知道電影存在，但可惜少了真正感受藝術的機會。」他也感嘆現在很多人只是為了「炫耀看過電影」，而非真的熱愛電影。

他最後笑說，自己拍片沒有什麼秘訣，「我只是太焦慮、太投入角色而已」，笑聲中透露他身為創作者對人性與社會的深層觀察。