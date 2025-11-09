辛蒂羅波、Outkast、白線條樂團等 入列搖滾名人堂

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
演歌雙棲女藝人辛蒂羅波(Cyndi Lauper)。（路透）

搖滾名人堂(Rock & Roll Hall of Fame)今年度的入選典禮日前在洛杉磯舉行，包括演歌雙棲女藝人辛蒂羅波(Cyndi Lauper)、 白線條樂團(White Stripes)、全女性饒舌團體Salt-N-Pepa以及饒舌雙人組Outkast等皆獲頒這項殊榮。

全女性饒舌團體Salt-N-Pepa。（美聯社）

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，2025年搖滾名人堂入選名單從老牌搖滾歌手恰比卻克(Chubby Checker)到白線條樂團，包攬20世紀50年代到21世紀初各年代的藝人與團體。

恰比卻克自20世紀50年代開始發行唱片，代表作有：「The Twist」、「Limbo Rock」、「Let's Twist Again」，是美國家喻戶曉的資深搖滾歌手；另外歌手兼詞曲作家辛蒂羅波自20世紀80年代初開始單飛，代表作「Girls Just Wanna Have Fun」、「Time After Time」、「True Colors」等，至今仍是歌迷心中歷久不衰的經典歌曲。

饒舌雙人組Outkast。（美聯社）

至於搖滾樂團White Stripe成立於1990年代，代表作有「Seven Nation Army」、「We're Going to Be Friends」、「Doorbell」等；還有成軍於20世紀90年代的饒舌二人組Outkast代表作有「Hey Ya」、「Ms. Jackson」和「Roses」；三位女歌手組成的饒舌樂團Salt-N-Pepa成立於20世紀80年代，是第一個全女性饒舌樂團，代表作包括：「Push It」、「Let's Talk About Sex」和「Shoop」。

另外傳奇音樂人卡羅凱伊(Carol Kaye)入選今年「搖滾名人堂」音樂卓越獎(Musical Excellence Award)，卻婉拒這項榮譽，高齡90歲的凱伊是流行與搖滾樂史上最具代表性的錄音室貝斯手，職業生涯超過65年，參與錄製的作品多達一萬首，也是樂團海灘男孩(The Beach Boys)「Good Vibrations」、芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)「往日情懷」(The Way We Were)等經典流行歌曲的幕後功臣。

洛杉磯

