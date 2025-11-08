「鷹眼」傑瑞米雷納遭中國女友控訴：性騷、發送大量不雅照

傑瑞米雷納扮演的首代「鷹眼」而大受歡迎。(歐新社)

好萊塢男星傑瑞米雷納（Jeremy Renner），因在漫威系列電影中飾演「鷹眼」一角而聞名。近日，他卻捲入家暴與性騷擾 指控風波。中國多媒體藝術家、紀錄片導演周依在社群平台及外媒採訪中指控，雷納曾對她進行精神與性騷擾，甚至發送大量色情照片，兩人關係惡化後，雷納還一度威脅要向美國移民 局舉報她。

周依於11月6日前後公開爆料，稱她與雷納合作過紀錄片「迪士尼 編年史」及AI動畫長片「星塵未來」，曾合作夥伴發展為戀愛關係。她指控，雷納今年6月主動聯繫她，聲稱「長期單身、想認真交往」，博取信任後卻多次傳送「未經同意的露骨照片」，令她深感困擾。

周依表示：「我從未主動聯繫過他，是他追求我。那時候我相信愛能帶來救贖，但事實上那是我最錯誤的判斷。」她更指雷納在分手後情緒失控，揚言要報警舉報她給移民單位。

對此，雷納團隊於11月7日發表聲明嚴正否認，強調指控「完全不真實，也不準確」，並拒絕再做更多回應。目前雙方說法南轅北轍，事件持續延燒。外媒指出，這是雷納自2023年除雪車意外重傷復出後，再次陷入公眾爭議焦點。