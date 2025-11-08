「麥可傑克森」電影首支預告 姪子神還原流行天王

賈法傑克森在「麥可傑克森」飾演麥可傑克森。(圖／UIP提供)

由「震撼教育」(Training Day)、「私刑教育」(The Equalizer)系列導演安東·富夸（Antoine Fuqua）執導、3度入圍奧斯卡 的編劇約翰洛根（John Logan）執筆，全新傳記電影「麥可傑克森」（Michael）首支預告釋出，首度揭開「流行樂之王」傳奇一生的全貌。飾演主角的是麥可傑克森的親姪子賈法傑克森（Jaafar Jackson）。

預告中可見麥可從童年被發掘、以「傑克森五人組」主唱身分登上舞台，到後期化身全球最具影響力的音樂巨星的歷程。畫面閃過他多段經典時刻，包括「Thriller」等標誌性MV片段，背景響起1982年名曲「Wanna Be Startin’ Somethin’」，氣勢磅礴。

電影以真實且私密的角度呈現麥可在舞台外的內心世界，揭露他身為藝術家、夢想家與普通人的掙扎與信念。劇中也重現多場震撼全球的舞台表演，讓觀眾以全新視角重新認識這位改變音樂史的傳奇巨星。

除賈法·傑克森外，卡司陣容包括邁爾斯·泰勒飾演律師約翰·布蘭卡、柯爾曼·多明戈飾演父親喬·傑克森、妮雅·隆飾母親凱薩琳、潔西卡·蘇拉飾姐姐拉托雅，以及拉倫茲·泰特與凱特 ·葛拉漢等人。