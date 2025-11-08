「劫機七小時」回來了 伊卓瑞斯艾巴再遇柏林地鐵炸彈

伊卓瑞斯艾巴所飾演的「山姆」再度迎來更加棘手的事件。(圖／Apple TV提供)

Apple TV 熱門影集「劫機七小時」（Hijack）自2023年上線以來，掀起全球熱潮，迅速成為Apple TV上最受歡迎的影集之一，不僅在爛番茄拿下90%新鮮認證，更躋身尼爾森串流原創節目十大排行榜。Apple TV+前正式釋出續作「劫持驚魂錄」（Hijack Season 2）的首波劇照與前導預告，緊張劇情全面升級。

領銜主演的伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）也憑藉精湛演出，入圍黃金時段艾美獎 最佳男主角，他在劇中化身「談判專家」，扮演一個「不尋常的英雄」角色，在空中與歹徒鬥智鬥勇對峙僵持七小時，以強而有力的氣場和極具魅力的表現獲得影評一致盛讚。

在「劫持驚魂錄」中，一列行駛於柏林的地鐵 與乘客遭到挾持，當局必須在最短時間採取行動，拯救數百條性命。伊卓瑞斯艾巴所飾演的「山姆」再度迎來更加棘手的事件，面對炸彈威脅與連環危機，每一個決策都可能引發致命後果。

這部被譽為「一針強心針般刺激」的作品，以「緊湊且張力十足」的劇情，讓觀眾們宛如參與其中，腎上腺素飆升，影評盛讚「節奏明快、令人屏息」，讓人全程緊繃坐立難安。