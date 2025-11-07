我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

觀影說劇╱「奇幻導航」瑪格羅比、柯林法洛吻戲尷尬

記者廖福生╱綜合報導
瑪格羅比(左)和柯林法洛(右)在「奇幻導航」從陌生到敞開心房，一路車上聊天談心。（圖／CATCHPLAY+提供）
瑪格羅比(左)和柯林法洛(右)在「奇幻導航」從陌生到敞開心房，一路車上聊天談心。（圖／CATCHPLAY+提供）

由「芭比好萊塢當紅女星瑪格羅比（Margot Robbie）攜手金球影帝柯林法洛（Colin Farrell）主演的浪漫愛情電影「奇幻導航」（A Big Bold Beautiful Journey），故事描述各自心懷遺憾的男女主角大衛和莎拉，因緣際會坐上一台能夠導航回到過去的神奇座車，一路上他們重溫過往並在彼此的陪伴下與自己和解，帶給觀眾一段成熟又療癒的大人系戀愛。

兩人的吻戲更是浪漫破表，首度合作就火花四射。 不過，在接受podcast訪問時，瑪格羅比透露拍攝吻戲的現場其實尷尬又爆笑，原來那天柯林特地帶了自己做的牧羊人派給瑪格，而瑪格在拍攝前的空檔忍不住嘴饞大快朵頤。

她回憶道：「我正忙著把派吞下肚，柯林一臉不可置信地看著我，好像在問『你是認真的嗎？你現在要吃完這整份派？』我輕鬆回他：別擔心，我有很多口香糖。」這幕私下的小插曲，也讓兩人的甜蜜互動更加生動可愛。

電影「奇幻導航」中除了滿滿浪漫奇幻的時空旅程外，男女主角一路在車上聊天談心、從陌生到敞開心房的互動，更是貫穿全片的重要橋段。由於開車的戲份實在太多，瑪格羅比和柯林法洛乾脆提出「直接上路彩排」的瘋狂想法，導演坐後座，他們兩人直接邊開邊排戲。

柯林法洛笑說：「因為很多戲都是我開車、瑪格坐副駕，我們就提議乾脆真的上路彩排。我記得我們一路在洛杉磯亂晃，餓了就開去得來速買東西吃，我們一邊開車一邊聊人生，也順便背台詞，結果排戲變成一趟小型公路之旅。」而柯林的開車技術也獲得全劇組一致認證，瑪格羅比更直呼他帥氣又會開車，電影裡外都是魅力爆棚的完美旅伴。

電影「奇幻導航」描述偶然在朋友婚禮相遇的莎拉和大衛，因為各種出人意料的命運轉折，踏上一段大膽、奇幻又美麗的旅程，重返各自過去的重要時刻，重新理解自己如何走到今天的現在，甚至有機會改寫自己的未來。

芭比 洛杉磯 好萊塢

上一則

重新詮釋錄K歌之王 陳奕迅落淚找回最初的感動

下一則

楊紫慶生穿「珍珠拼接裙」 復刻奧黛麗赫本

延伸閱讀

與柯林法洛拍吻戲前大啖鹹派 瑪格羅比：別怕 我有口香糖

與柯林法洛拍吻戲前大啖鹹派 瑪格羅比：別怕 我有口香糖
談中國威脅 賴清德：以大衛對歌利亞精神抗威權

談中國威脅 賴清德：以大衛對歌利亞精神抗威權
英安德魯王子傳願搬離皇家莊園 但要求給2棟房為交換條件

英安德魯王子傳願搬離皇家莊園 但要求給2棟房為交換條件
莉莉艾倫爆婚變內幕 小三是紐奧良的單親媽

莉莉艾倫爆婚變內幕 小三是紐奧良的單親媽

熱門新聞

「護理系女神」謝侑芯在大馬猝死，如今傳出諸多疑點。圖／摘自Instagram

護理女神謝侑芯命喪浴缸 黃明志認共度一夜 驚見壯陽藥

2025-11-02 14:07
竇靖童與女星宋妍霏戀情曝光。(取材自微博)

王菲愛女竇靖童戀情曝光 深夜約會太甜 低調秘戀1年被抓包

2025-10-30 03:26
31歲網紅謝侑芯上月在大馬驟逝。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯陳屍浴缸 黃明志驚爆同房 闖浴室做CPR

2025-11-02 08:43
玉澤演日前才到台灣出席活動。（取材自Instagram）

韓星玉澤演宣布結婚 經紀公司證實新娘身分

2025-10-31 23:43
驟逝的謝侑芯被網友封為「護理系女神」。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯喪命爆內幕 警懷疑黃明志性交、移動遺體

2025-11-02 09:05
屠穎（中）和周華健（右）交情非常好。圖／摘自小紅書

資深音樂人屠穎驚傳過世 早上還在曬跑步照

2025-11-01 08:51

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切