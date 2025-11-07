我的頻道

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

7年沒接戲… 梅根重返大銀幕 客串喜劇片小角色

娛樂新聞組╱綜合報導
梅根已經有7年沒有演戲了。（路透資料照片）

英國哈利王子（Prince Harry）之妻、演員梅根馬克爾（Meghan Markle）據報將重返影壇，她正在洛杉磯地區拍攝的電影中客串演出，這將是她自退出演藝圈7年以來首度回歸大銀幕，而她將在片中客串一個小角色。

中央社引述法新社報導，根據美國娛樂媒體「綜藝」（Variety），梅根近期正在拍攝喜劇片「親密好友」（暫譯，Close Personal Friends），該片由「艾蜜莉在巴黎」（Emily in Paris）女星莉莉柯林斯（Lily Collins）主演，並由傑克奎德（Jack Quaid）、奧斯卡影后布麗拉森（Brie Larson）與英國、馬來西亞混血男星亨利高汀（Henry Golding）共同參與演出。

據悉，電影故事圍繞一對普通情侶在前往聖巴巴拉（Santa Barbara）旅途中，意外結識一對名人夫妻而展開的幽默情節。

梅根曾因美劇「無照律師」（Suits）而走紅，並連續主演7季。2018年她與哈利王子完婚後宣布息影，並表示結束演藝事業，至今已經有7年沒有演戲了。

梅根與哈利於2020年正式卸下王室職務後，定居美國加州。他們不再享有英國公帑資助，主要收入來源為與Netflix簽訂的高額合作合約，以及梅根新創的生活風格品牌。

Netflix 節目「愛你的梅根」（With Love, Meghan）以半虛構形式呈現她的居家生活，劇中梅根化身成功的家庭女主人，接待賓客、採收蜂蜜並親手調製泡澡鹽。雖然該節目被影評人批評為「毫無意義」，卻因話題熱度而推出第二季，並預定在12月推出耶誕特別篇。

自「脫離王室」以來，哈利與英國王室的關係持續緊張，特別是與兄長威廉王子之間。哈利2023年出版的回憶錄「備胎」（Spare）更令白金漢宮震怒，書中直言批評父親查爾斯三世（King Charles III）的妻子卡蜜拉王后及嫂子凱薩琳王妃。

不過，哈利近來表示希望與家人「重修舊好」，並於今年9月短暫返英會晤父王查爾斯三世。現年76歲的查爾斯三世目前正接受癌症治療，但病情並未公開。

梅根曾因美劇「無照律師」走紅。（取材自IMDb）

哈利王子 梅根 Netflix

