麥可傑克森重生 親姪子神還原「流行天王」 預告片曝光

記者陳穎／即時報導
賈法傑克森在「麥可傑克森」飾演麥可傑克森。(圖／UIP提供)
由「震撼教育」、「私刑教育」系列導演安東．富夸（Antoine Fuqua）執導、三度入圍奧斯卡的編劇約翰洛根（John Logan）執筆，全新傳記電影「麥可傑克森」（Michael）首支預告釋出，首度揭開「流行樂之王」傳奇一生的全貌。飾演主角的，是麥可傑克森的親姪子賈法傑克森（Jaafar Jackson）。

預告中可見麥可從童年被發掘、以「傑克森五人組」（The Jackson 5）主唱身分登上舞台，到後期化身全球最具影響力的音樂巨星的歷程。畫面閃過他多段經典時刻，包括「Thriller」等標誌性MV片段，背景響起1982年名曲「Wanna Be Startin' Somethin'」，氣勢磅礴。

電影以真實且私密的角度呈現麥可在舞台外的內心世界，揭露他身為藝術家、夢想家與普通人的掙扎與信念。劇中也重現多場震撼全球的舞台表演，讓觀眾以全新視角重新認識這位改變音樂史的傳奇巨星。

除賈法．傑克森外，卡司陣容包括邁爾斯．泰勒（Miles Teller）飾演律師約翰．布蘭卡（John Branca）、柯爾曼．多明戈（Colman Domingo）飾演父親喬．傑克森（Joe Jackson）、妮雅．隆（Nia Long）飾母親凱薩琳（Katherine Jackson）、潔西卡．蘇拉（Jessica Sula）飾姊姊拉托雅（La Toya Jackson），以及拉倫茲．泰特（Larenz Tate）與凱特．葛拉漢（Kat Graham）等人。

