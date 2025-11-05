泰勒絲低調看NFL球賽 與未婚夫每年花800萬元維安

美國流行天后泰勒絲，攝於2024年9月。（路透）

美國流行天后泰勒絲 （Taylor Swift）與未婚夫、NFL球星凱爾西（Travis Kelce）正將個人保安升級，消息指出，兩人每年在安保上的支出高達800萬美元。

The Sun報導，隨著泰勒絲持續現身觀看堪薩斯城酋長隊比賽，她近期已將其個人保安預算增加了200萬美元。

據了解，泰勒絲的團隊已擴充安保人員，新增兩名人員專責監控她的行程與動態，「確保她隨時保持百分百的安全與舒適」。她的行程安排被嚴密規畫，以在維持最高安全等級的同時，盡量減少外界接觸。

消息人士指出，酋長隊方面也正與泰勒絲團隊密切合作，確保她造訪亞羅海球場（Arrowhead Stadium）及堪薩斯城時的安全與順利。「亞羅海球場的安全措施對她來說非常重要，」消息人士向The U.S. Sun透露，「她知道自己總是焦點，希望能盡量避免被過度關注。」

泰勒絲主的防範意識之所以提高，與近期發生的事件有關。一名跟蹤者瓦格納 （Brian Jason Wagner） reportedly 曾現身於她位於洛杉磯 的住所，聲稱泰勒絲是他孩子的母親。之後，泰勒絲成功申請了為期五年的限制令。

此外，今年9月，保守派網紅查理柯克（Charlie Kirk）遇刺身亡，也加深了泰勒絲的憂慮。一名消息來源表示，「她感受到美國社會的緊繃氣氛，這讓她感到不安。」

儘管泰勒絲本季仍現身觀看多場凱爾西的比賽，但她的盡量保持低調。不同於過往賽季，媒體不再捕捉到她進入亞羅海球場的畫面，她甚至透過秘密通道、由保全以屏風掩護入場，以避免引起注意。