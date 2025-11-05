我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

泰勒絲低調看NFL球賽 與未婚夫每年花800萬元維安

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國流行天后泰勒絲，攝於2024年9月。（路透）
美國流行天后泰勒絲，攝於2024年9月。（路透）

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與未婚夫、NFL球星凱爾西（Travis Kelce）正將個人保安升級，消息指出，兩人每年在安保上的支出高達800萬美元。

The Sun報導，隨著泰勒絲持續現身觀看堪薩斯城酋長隊比賽，她近期已將其個人保安預算增加了200萬美元。

據了解，泰勒絲的團隊已擴充安保人員，新增兩名人員專責監控她的行程與動態，「確保她隨時保持百分百的安全與舒適」。她的行程安排被嚴密規畫，以在維持最高安全等級的同時，盡量減少外界接觸。

消息人士指出，酋長隊方面也正與泰勒絲團隊密切合作，確保她造訪亞羅海球場（Arrowhead Stadium）及堪薩斯城時的安全與順利。「亞羅海球場的安全措施對她來說非常重要，」消息人士向The U.S. Sun透露，「她知道自己總是焦點，希望能盡量避免被過度關注。」

泰勒絲主的防範意識之所以提高，與近期發生的事件有關。一名跟蹤者瓦格納（Brian Jason Wagner） reportedly 曾現身於她位於洛杉磯的住所，聲稱泰勒絲是他孩子的母親。之後，泰勒絲成功申請了為期五年的限制令。

此外，今年9月，保守派網紅查理柯克（Charlie Kirk）遇刺身亡，也加深了泰勒絲的憂慮。一名消息來源表示，「她感受到美國社會的緊繃氣氛，這讓她感到不安。」

儘管泰勒絲本季仍現身觀看多場凱爾西的比賽，但她的盡量保持低調。不同於過往賽季，媒體不再捕捉到她進入亞羅海球場的畫面，她甚至透過秘密通道、由保全以屏風掩護入場，以避免引起注意。

泰勒絲 瓦格納 洛杉磯

上一則

唐嫣新劇開播前突「撤檔」 疑被王家衛錄音檔事件拖累

下一則

太暖了…劉嘉玲贈貼身手鍊給牧民小妹妹 「盼她像燕子一樣飛」

延伸閱讀

新聞眼／泰勒絲MV致敬「奧菲莉亞」再翻紅

新聞眼／泰勒絲MV致敬「奧菲莉亞」再翻紅
新聞眼／周杰倫新MV也發想「奧菲莉亞」撞哏泰勒絲

新聞眼／周杰倫新MV也發想「奧菲莉亞」撞哏泰勒絲
養老院也迷泰勒絲 95歲翁創百人粉絲團

養老院也迷泰勒絲 95歲翁創百人粉絲團
泰勒絲新歌致敬傳奇 伊麗莎白泰勒兒子：她跟我媽是心靈相通的靈魂

泰勒絲新歌致敬傳奇 伊麗莎白泰勒兒子：她跟我媽是心靈相通的靈魂

熱門新聞

「回到未來」上映40年了。（美聯社）

「回到未來」40年 米高福克斯穿越時空回顧人生

2025-10-29 04:15
「護理系女神」謝侑芯在大馬猝死，如今傳出諸多疑點。圖／摘自Instagram

護理女神謝侑芯命喪浴缸 黃明志認共度一夜 驚見壯陽藥

2025-11-02 14:07
栗山千明將獨食演出醍醐味。圖／Hami Video提供

5歲出道12歲拍全裸寫真震驚全日本 女星活成日女典範

2025-10-07 15:04
竇靖童與女星宋妍霏戀情曝光。(取材自微博)

王菲愛女竇靖童戀情曝光 深夜約會太甜 低調秘戀1年被抓包

2025-10-30 03:26
31歲網紅謝侑芯上月在大馬驟逝。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯陳屍浴缸 黃明志驚爆同房 闖浴室做CPR

2025-11-02 08:43
玉澤演日前才到台灣出席活動。（取材自Instagram）

韓星玉澤演宣布結婚 經紀公司證實新娘身分

2025-10-31 23:43

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉