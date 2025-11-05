歌手陶德史耐德疑遭襲擊 受傷又被捕 取消巡演

陶德史耐德在開唱前夕受傷，取消演出。（取材自Instagram）

鄉村音樂明星陶德 史耐德(Todd Snider)代表指出，歌手的巡迴演出，因在猶他州鹽湖(Salt Lake)站遭受攻擊受傷而取消，同時監獄紀錄顯示他已經遭逮捕。

史耐德的經紀人在他的Instagram上發布寫到：「我們懷著沉痛的心情宣布取消2025年『High, Lonesome and The Some』巡迴演唱會。」

「陶德史耐德在鹽湖城演出前，於住宿酒店外遭遇暴力襲擊，身受重傷。」聲明寫到。

根據鹽湖郡監獄的紀錄，史耐德當晚因擾亂治安、威脅使用暴力和非法侵入等罪名被收押；他隨後在隔日凌晨3點前無保釋放；這意味著他無需繳納保釋金，但簽署了一份出庭保證書。

史耐德樂團一名成員表示，史耐德已接受傷情治療，預計將完全康復。

「陶德將會有一段時間無法演出，具體恢復時間待定。我們對演出取消以及造成的不便深表歉意。感謝大家的理解，托德目前正在接受必要的治療。」

斯奈德的代表表示，他們希望能盡快公佈新的巡迴日期。

這位來自田納西州 納許維爾(Nashville)的歌手，原訂於11月1日在鹽湖城的Commonwealth Room演出，隨後前往亞利桑納州 、加之、俄勒岡州和華盛頓州等地巡迴演出。

隸屬於「今日美國」(USA Today)媒體網的「田納西人」(The Tennessean)已向當地政府當局索取相關報告。

現年59歲的陶德史耐德，在10月17日發行了在自家錄製，共包含了九首歌曲的藍調專輯「High, Lonesome and Then Some」。

這是繼史耐德2023年的「Crank It, We're Doomed」專輯，以及2022年的「Live: Return of the Storyteller」現場錄音專輯之後的另一個作品。