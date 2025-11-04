我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

布蘭登費雪、瑞秋懷茲傳洽談回歸「神鬼傳奇4」再戰木乃伊

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
布蘭登費雪（左）與瑞秋懷茲在「神鬼傳奇」系列中演夫妻，冒險犯難。（路透資料照片）
布蘭登費雪（左）與瑞秋懷茲在「神鬼傳奇」系列中演夫妻，冒險犯難。（路透資料照片）

經典木乃伊電影「神鬼傳奇」（The Mummy）初代主角布蘭登費雪（Brendan Fraser）與瑞秋懷茲（Rachel Weisz）正洽談回歸「神鬼傳奇4」，有望延續1990年代及2000年代的角色設定。

今年56歲的布蘭登費雪與55歲的瑞秋懷茲曾共同主演「神鬼傳奇1」跟「神鬼傳奇2」（The Mummy Returns），兩部電影皆改編自環球影業早期的經典木乃伊題材，由史蒂芬桑莫（Stephen Sommers）執導，全球票房均超過4億美元。

1999年首作中，布蘭登費雪飾演美國冒險家歐康納，瑞秋懷茲則飾演英國埃及學者伊芙琳，兩人在電影中從不情願的搭檔，結為夫妻生了兒子，共同對抗古埃及高祭司印和闐的詛咒。第二集中，瑞秋懷茲飾演的伊芙琳一度因發現自己是埃及公主轉世而死去，但最終被歐康納救回。

這兩部「神鬼傳奇」電影奠定了布蘭登費雪於1990年代末至2000年代初的巨星地位，也催生了環球影城的主題樂園遊樂設施。系列後續還包括2002年的衍生作「魔蠍大帝」（The Scorpion King）及2008年的「神鬼傳奇3」（The Mummy：Tomb of the Dragon Emperor）。

「神鬼傳奇3」由李連杰楊紫瓊、梁洛施等華人參演，布蘭登費雪回歸，但瑞秋懷茲的角色改由女星瑪莉亞貝蘿（Maria Bello）演出。

環球影業在2017年重啟以湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的新版「神鬼傳奇」，雖然全球票房達4.09億美元，但口碑不佳。

如今「神鬼傳奇4」系列，正好迎合千禧世代的懷舊熱潮。消息人士指出，新片將非重啟作，而是延續續集形式，並忽略第三集的劇情。

埃及 楊紫瓊 李連杰

上一則

喬納森拜利當選「最性感男人」眾生相雜誌首位出櫃得主

下一則

「射鵰英雄傳」香港男星抗癌20年 傳心臟病發逝世 享壽75歲

延伸閱讀

電影「最後一堂課」柏加大教授挑大梁

電影「最後一堂課」柏加大教授挑大梁
糧券停發 聖馬刁縣府籲捐贈食物

糧券停發 聖馬刁縣府籲捐贈食物
稅務抵減優惠來了 洛杉磯影視業現曙光

稅務抵減優惠來了 洛杉磯影視業現曙光
「台灣超人」電影 刻畫百態逆境人生

「台灣超人」電影 刻畫百態逆境人生

熱門新聞

「回到未來」上映40年了。（美聯社）

「回到未來」40年 米高福克斯穿越時空回顧人生

2025-10-29 04:15
「護理系女神」謝侑芯在大馬猝死，如今傳出諸多疑點。圖／摘自Instagram

護理女神謝侑芯命喪浴缸 黃明志認共度一夜 驚見壯陽藥

2025-11-02 14:07
栗山千明將獨食演出醍醐味。圖／Hami Video提供

5歲出道12歲拍全裸寫真震驚全日本 女星活成日女典範

2025-10-07 15:04
竇靖童與女星宋妍霏戀情曝光。(取材自微博)

王菲愛女竇靖童戀情曝光 深夜約會太甜 低調秘戀1年被抓包

2025-10-30 03:26
31歲網紅謝侑芯上月在大馬驟逝。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯陳屍浴缸 黃明志驚爆同房 闖浴室做CPR

2025-11-02 08:43
玉澤演日前才到台灣出席活動。（取材自Instagram）

韓星玉澤演宣布結婚 經紀公司證實新娘身分

2025-10-31 23:43

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉