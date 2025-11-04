布蘭登費雪、瑞秋懷茲傳洽談回歸「神鬼傳奇4」再戰木乃伊

布蘭登費雪（左）與瑞秋懷茲在「神鬼傳奇」系列中演夫妻，冒險犯難。（路透資料照片）

經典木乃伊電影「神鬼傳奇」（The Mummy）初代主角布蘭登費雪（Brendan Fraser）與瑞秋懷茲（Rachel Weisz）正洽談回歸「神鬼傳奇4」，有望延續1990年代及2000年代的角色設定。

今年56歲的布蘭登費雪與55歲的瑞秋懷茲曾共同主演「神鬼傳奇1」跟「神鬼傳奇2」（The Mummy Returns），兩部電影皆改編自環球影業早期的經典木乃伊題材，由史蒂芬桑莫（Stephen Sommers）執導，全球票房均超過4億美元。

1999年首作中，布蘭登費雪飾演美國冒險家歐康納，瑞秋懷茲則飾演英國埃及 學者伊芙琳，兩人在電影中從不情願的搭檔，結為夫妻生了兒子，共同對抗古埃及高祭司印和闐的詛咒。第二集中，瑞秋懷茲飾演的伊芙琳一度因發現自己是埃及公主轉世而死去，但最終被歐康納救回。

這兩部「神鬼傳奇」電影奠定了布蘭登費雪於1990年代末至2000年代初的巨星地位，也催生了環球影城的主題樂園遊樂設施。系列後續還包括2002年的衍生作「魔蠍大帝」（The Scorpion King）及2008年的「神鬼傳奇3」（The Mummy：Tomb of the Dragon Emperor）。

「神鬼傳奇3」由李連杰 、楊紫瓊 、梁洛施等華人參演，布蘭登費雪回歸，但瑞秋懷茲的角色改由女星瑪莉亞貝蘿（Maria Bello）演出。

環球影業在2017年重啟以湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的新版「神鬼傳奇」，雖然全球票房達4.09億美元，但口碑不佳。

如今「神鬼傳奇4」系列，正好迎合千禧世代的懷舊熱潮。消息人士指出，新片將非重啟作，而是延續續集形式，並忽略第三集的劇情。