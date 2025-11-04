我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

56歲珍妮佛安妮斯頓打破低調 認小7歲型男「我的愛」

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
56歲的珍妮佛安妮斯頓傳出新戀情。（路透資料照片）
56歲的珍妮佛安妮斯頓傳出新戀情。（路透資料照片）

56歲好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）證實新戀情！她今年5月開始和49歲與身材健美的催眠師吉姆柯提斯（Jim Curtis）約會，並在西班牙馬約卡島共度浪漫假期，但她始終保持低調，展開戀情半年，她近日在社群放上兩人相擁合照，並寫著：「生日快樂，我的愛柯提斯！」

英國「每日郵報」報導，安妮斯頓與柯提斯從5月開始密切約會，7月連假期間在遊艇上大方談戀愛，她輕鬆地把手放在男方腿上，兩人與友人談笑風生，畫面相當親密。消息人士補充說：「他們最近經常見面，但一直很低調，都在她洛杉磯的家裡，那裡的氛圍很寧靜，她一直都很喜歡這種風格。」

安妮斯頓有過兩段婚姻，知情人士向「每日郵報」透露：「珍妮佛現在正在和吉姆交往，心情非常愉快，不過她目前仍希望慢慢來。」

消息人士補充，朋友們對她的新戀情相當興奮，見過柯提斯的人也都認為兩人十分登對，他們都熱中於自我成長與內在修練，珍妮佛認為吉姆在這方面非常特別。

安妮斯頓著名情史包括與布萊德彼特（Brad Pitt）及賈斯汀瑟魯斯（Justin Theroux）兩段婚姻。她曾和小布是一對恩愛夫妻，卻在安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）介入下分手。後來與演員瑟魯斯於2015年結婚，最後還是分道揚鑣。

珍妮佛安妮斯頓公開和男友吉姆柯提斯的合照。（取材自Instagram）
珍妮佛安妮斯頓公開和男友吉姆柯提斯的合照。（取材自Instagram）

安妮斯頓 裘莉 小布

上一則

趙露思、虞書欣同發新歌 她成績亮眼、她被抓包翻唱

下一則

辛芷蕾本來想退休 威尼斯封后後「打起精神演下去」

延伸閱讀

珍妮佛安妮斯頓官宣新戀情：親愛的，生日快樂

珍妮佛安妮斯頓官宣新戀情：親愛的，生日快樂
「怪奇物語」驚爆霸凌騷擾 米莉芭比布朗控訴養父演員

「怪奇物語」驚爆霸凌騷擾 米莉芭比布朗控訴養父演員
求子20年拒領養 安妮斯頓：想要有我DNA的孩子

求子20年拒領養 安妮斯頓：想要有我DNA的孩子
安妮斯頓揭不孕真相 求子20年拒領養「想要有血脈的孩子」

安妮斯頓揭不孕真相 求子20年拒領養「想要有血脈的孩子」

熱門新聞

「回到未來」上映40年了。（美聯社）

「回到未來」40年 米高福克斯穿越時空回顧人生

2025-10-29 04:15
「護理系女神」謝侑芯在大馬猝死，如今傳出諸多疑點。圖／摘自Instagram

護理女神謝侑芯命喪浴缸 黃明志認共度一夜 驚見壯陽藥

2025-11-02 14:07
栗山千明將獨食演出醍醐味。圖／Hami Video提供

5歲出道12歲拍全裸寫真震驚全日本 女星活成日女典範

2025-10-07 15:04
竇靖童與女星宋妍霏戀情曝光。(取材自微博)

王菲愛女竇靖童戀情曝光 深夜約會太甜 低調秘戀1年被抓包

2025-10-30 03:26
31歲網紅謝侑芯上月在大馬驟逝。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯陳屍浴缸 黃明志驚爆同房 闖浴室做CPR

2025-11-02 08:43
玉澤演日前才到台灣出席活動。（取材自Instagram）

韓星玉澤演宣布結婚 經紀公司證實新娘身分

2025-10-31 23:43

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉