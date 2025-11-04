56歲珍妮佛安妮斯頓打破低調 認小7歲型男「我的愛」

56歲的珍妮佛安妮斯頓傳出新戀情。（路透資料照片）

56歲好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓 （Jennifer Aniston）證實新戀情！她今年5月開始和49歲與身材健美的催眠師吉姆柯提斯（Jim Curtis）約會，並在西班牙馬約卡島共度浪漫假期，但她始終保持低調，展開戀情半年，她近日在社群放上兩人相擁合照，並寫著：「生日快樂，我的愛柯提斯！」

英國「每日郵報」報導，安妮斯頓與柯提斯從5月開始密切約會，7月連假期間在遊艇上大方談戀愛，她輕鬆地把手放在男方腿上，兩人與友人談笑風生，畫面相當親密。消息人士補充說：「他們最近經常見面，但一直很低調，都在她洛杉磯的家裡，那裡的氛圍很寧靜，她一直都很喜歡這種風格。」

安妮斯頓有過兩段婚姻，知情人士向「每日郵報」透露：「珍妮佛現在正在和吉姆交往，心情非常愉快，不過她目前仍希望慢慢來。」

消息人士補充，朋友們對她的新戀情相當興奮，見過柯提斯的人也都認為兩人十分登對，他們都熱中於自我成長與內在修練，珍妮佛認為吉姆在這方面非常特別。