3度入圍奧斯卡好萊塢資深女星驟逝 母女同台成絕響

黛安．拉德(右)和女兒蘿拉．鄧恩曾多次合作。（美聯社）

好萊塢 資深女星、3度獲奧斯卡 提名的黛安．拉德(Diane Ladd)於周一早晨在加州 的家中辭世，享壽89歲。她的女兒、奧斯卡最佳女配角得主蘿拉．鄧恩(Laura Dern)證實了這項消息。

蘿拉在聲明中寫下深切悼詞：「我最偉大的英雄、我生命中的禮物，我的母親黛安．拉德，今天早上在家中與我相伴離世。她是世上最美好的母親、祖母、演員與藝術家，充滿同理心與光芒，我們真的被祝福擁有她。現在，她已展翅高飛，與天使同在。」

黛安是好萊塢最具生命力的性格女星之一，曾以「再見愛麗絲」（Alice Doesn’t Live Here Anymore）、「我心狂野」（Wild at Heart）與「激情薔薇」（Rambling Rose）三度入圍奧斯卡最佳女配角。她與女兒蘿拉．鄧恩多次在螢幕上合作，母女倆的真情互動成為影壇經典。

蘿拉的父親、演員布魯斯．鄧恩（Bruce Dern）也發表聲明懷念前妻：「黛安是位了不起的演員，她曾是被低估的『隱藏寶石』，直到大衛．林區讓她演出『我心狂野』中蘿拉的母親，世人才真正看到她的光芒。她幽默、聰明、優雅，也是我們天才女兒的好母親，這一點我將永遠感激。」

黛安於1974年以馬丁．史柯西斯執導的「再見愛麗絲」打開知名度，飾演個性爽朗的女服務生「Flo」；1990年在林區的「我心狂野」中化身瘋狂又邪惡的母親；1991年的「激情薔薇」則讓她與蘿拉母女雙雙入圍奧斯卡，締造傳奇一頁。

黛安一生橫跨戲劇、電影與電視圈，也是位作家與歌手，2006年與2013年曾推出個人專輯。她的離世，不僅讓好萊塢失去一位深具靈魂的表演者，也讓影迷們告別一段溫柔又堅韌的黃金歲月。