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「超人」全球宣傳玩自拍 搭乘吉普尼、合影救世基督像

記者廖福生╱綜合報導
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大衛科倫斯韋(左起)、瑞秋布羅斯納安、導演詹姆斯岡恩、製片彼得薩弗蘭搭乘菲律賓「吉普尼」合影。（圖／華納兄弟提供）
大衛科倫斯韋(左起)、瑞秋布羅斯納安、導演詹姆斯岡恩、製片彼得薩弗蘭搭乘菲律賓「吉普尼」合影。（圖／華納兄弟提供）

由名導詹姆斯岡恩（James Gunn）打造的全新「超人」（Superman）電影，將於全球上映，主創團隊近期也展開環繞地球的宣傳活動，繼日前首站選於菲律賓開跑宣傳，最新則抵達南美洲巴西與DC粉絲相見歡。主創最新抵達巴西里約熱內盧，眾人更是一下飛機首站就衝最有名的地標「救世基督像」合影。

飾演全新「超人」的男星大衛科倫斯韋（David Corenswet）戲外就像個大孩子，一有機會體驗異國文化就童心大開，不僅揪女主角瑞秋布羅斯納安（Rachel Brosnahan），搭乘菲律賓特有的公共交通工具「吉普尼」(Jeepney，公車)，更開心在車上與導演詹姆斯岡恩、製片彼得薩弗蘭嗨玩自拍。

導演詹姆斯岡恩此次肩負重任重啟DC宇宙，率領這個經典IP走向全新紀元。他近期於國際宣傳時，受訪表示「我從小最喜歡的超級英雄就是「超人」，我深愛超人家族的漫畫，裡面有超人、超少女、超狗氪普托」。

他更透露這個IP正是讓他愛上電影藝術的關鍵：「李察唐納版本的『超人』電影上映時，我開始意識到電影在我生命中的重要性」，因此這次卯足全力打造出煥然一新的『超人』，不僅希望能滿足老粉絲的期待，也能讓從未見過超人的觀眾們愛上這個經典角色。

對於這次新版「超人」的獨特之處，詹姆斯岡恩分享「超人的能力其實有著劇烈變化」，其實最早漫畫中的超人只是很強壯，甚至不會飛，後來能力變得越來越強，但這個角色的核心價值始終不變，他永遠是天性善良、堅持做正確行為的人，這個概念也成為全新「超人」電影的基礎，

詹姆斯岡恩期待以超人秉持著善良、仁慈的視角，來探索現代世界，這成為這次故事的開端。全新「超人」電影以明亮的視覺、幽默風格，為這個經典IP帶來全新氣象。

預告中能看到人氣扶搖直上的「超狗」氪普托，也出現氣勢有如哥吉拉一般的日系怪獸出現在大都會，與最新登場的幾位DC宇宙角色，包含反派陣營的新角色「波拉維亞之鎚」、工程師（瑪麗亞加布里埃拉法里亞飾，María Gabriela de Faría），以及超人陣營的夥伴卓越先生（艾迪蓋瑟吉飾，Edi Gathegi）、蓋加德納(奈森菲利安飾，Nathan Fillion)與鷹女（伊莎貝拉莫塞德飾，Isabela Merced）。

大衛科倫斯韋(左起)、瑞秋布羅斯納安、導演詹姆斯岡恩開心與粉絲合影。（圖／華納兄...
大衛科倫斯韋(左起)、瑞秋布羅斯納安、導演詹姆斯岡恩開心與粉絲合影。（圖／華納兄弟提供）

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