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下一部007特務電影將由「沙丘」名導丹尼維勒納夫執導

編譯陳韻涵／即時報導
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維勒納夫(Denis Villeneuve)將執導的下一部詹姆士龐德電影尚未命名，而這部電影是布洛克里(Broccoli)家族控制007特務系列電影數十年後，由亞馬遜米高梅工作室接手創意總監以來的第一部電影。(美聯社)
維勒納夫(Denis Villeneuve)將執導的下一部詹姆士龐德電影尚未命名，而這部電影是布洛克里(Broccoli)家族控制007特務系列電影數十年後，由亞馬遜米高梅工作室接手創意總監以來的第一部電影。(美聯社)

亞馬遜米高梅工作室(Amazon MGM Studios)25日宣布，加拿大電影導演丹尼維勒納夫(Denis Villeneuve)將從「沙丘」(Dune)轉戰龐德(Bond)，執導下一部007電影。

美聯社報導，維勒納夫將執導的下一部詹姆士龐德電影尚未命名，而這部電影是布洛克里(Broccoli)家族控制007特務系列電影數十年後，由亞馬遜米高梅工作室接手創意總監以來的第一部電影。

製片人艾米‧帕斯卡(Amy Pascal)和海曼(David Heyman)曾表示，在確定下一部龐德電影的卡司之前，會先寫好劇本並找到導演；如今，下一部龐德電影由當今好萊塢最受推崇的大片導演之一執導。

57歲的法裔加拿大籍維勒納夫執導的兩部沙丘電影票房亮眼，廣受好評。

維勒納夫發出聲明表示，他是看龐德電影長大的，「我是龐德的鐵粉，對我而言，他是神聖的領域」。

他接著說：「我將會尊重此一傳統，並為未來的許多新任務開闢道路。這是一項重責大任，卻也讓我感到興奮和無比榮幸。」

帕斯卡和海曼表示，「丹尼斯維勒納夫從小就熱愛詹姆士龐德電影，拍攝這部電影一直是他的夢想，現在也是我們的夢想。」

下一部龐德電影的上映日期尚未公布，維勒納夫將於今年夏季拍攝第三部「沙丘」；若龐德電影2025年開拍，新片可能會在2027年上映。

龐德 亞馬遜 加拿大

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