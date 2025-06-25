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聯手大卡司對唱 83歲史翠珊新輯本周問世

編譯尤寶琪／綜合報導
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83歲的史翠珊要推出一眾大卡司對唱的新專輯，粉絲相當期待。（美聯社）
83歲的史翠珊要推出一眾大卡司對唱的新專輯，粉絲相當期待。（美聯社）

演歌雙棲巨星芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)2023年推出「我是芭芭拉史翠珊」(My Name is Barbra)回憶錄有聲書，暢談其演藝生涯，如今83歲的史翠珊又要推出新專輯，讓粉絲相當期待。

根據報導，這張眾所矚目的新專輯將與一眾大卡司對唱，包括當紅愛爾蘭歌手Hozier和英國歌手山姆史密斯(Sam Smith)、傳奇歌手鮑伯狄倫(Bob Dylan)、保羅麥卡尼(Paul McCartney)以及詹姆斯泰勒(James Taylor)等人。

不過錄製新專輯初期，史翠珊原本渾厚的嗓音只能發出嘶啞的聲音，讓她一度相當緊張，史翠珊在加州馬里布(Malibu)家中接受美聯社(AP)電話採訪時坦承：「我發不出聲音，我站在麥克風前向上帝禱告，『請讓我的聲音為我留下』，結果不知怎麼一回事，但我的聲音就出現了。」

這張名為「The Secret of Life: Partners, Volume 2」新專輯預定本月27日起在實體店銷售同時在串流平台同步上線，屆時歌迷可以重新回味這位歌壇巨星的獨特嗓音，盡管有所顧慮，史翠珊透過新專輯展現出一貫超水準演出，帶領粉絲體驗其歷久不衰的歌唱魅力。

雖然對史翠珊而言二重唱並非新鮮事，但「The Secret of Life: Partners, Volume 2」這張專輯卻不太一樣，她坦承因為基於對當前世界以及川普總統第二任期的憂心，讓她下意識選擇較為嚴肅的曲目，例如史汀(Sting)的Fragile以及2024年漢斯季默(Hans Zimmer)迷你影集配樂專輯「奧斯威辛的刺青師」(The Tattooist of Auschwitz)當中「Love Will Survive」，重新編曲後，與英國創作歌手席爾(Seal)搭配二重唱。

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