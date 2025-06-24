竊盜、邪教爭議後...「閃電俠」伊薩米勒隔3年從文壇復出

伊薩米勒是否回歸演藝圈，大家都在看。（路透資料照片）

沉寂多時的好萊塢 演員伊薩米勒（Ezra Miller），近來現身義大利 電影節（Filming Italy Sardegna Festival），成為焦點人物。過去因「怪獸與牠們的產地」（Fantastic Beasts and Where to Find Them）與DC電影「閃電俠」（The Flash）走紅的他，自2022年因涉入多起爭議後，幾乎銷聲匿跡。相隔三年後亮相，他強調是為支持老友、導演Lynne Ramsay的新作，兩人目前正合作撰寫劇本，從「文壇復出」成為他復出的第一步，至於是否真正回歸演藝圈？他坦言仍持保留態度。

32歲的伊薩米勒，曾是冉冉升起的新星，從「壁花男孩」（The Perks of Being a Wallflower）嶄露頭角，接連出演奇幻與英雄大片。但2022年起，他接連被指控在夏威夷 鬧事、對未成年人行為不當，甚至涉及竊盜與被捲入「邪教」風波，使得形象與演藝事業一落千丈。他後來接受心理治療，並發表公開聲明為過去造成的恐慌與傷害道歉，表示將致力於回到「健康、安全、正向的人生狀態」。

據USA TODAY報導，雖然「閃電俠」在2023年上映後，獲得2.7億美元票房成績，卻未能真正重啟他的演藝事業。如今他轉向幕後發展，專注創作劇本，並表示這段「從谷底出走」的過程，讓他更懂得他人的苦痛與掙扎，「如果我們能熬過那些煎熬，就更有能力看見別人的煎熬，並願意向他們伸手。」至於是否再披戰袍演出？伊薩米勒坦言，一切還言之過早。