竊盜、邪教爭議後...「閃電俠」伊薩米勒隔3年從文壇復出

伊薩米勒是否回歸演藝圈,大家都在看。(路透資料照片)

沉寂多時的好萊塢 演員伊薩米勒(Ezra Miller),近來現身義大利 電影節(Filming Italy Sardegna Festival),成為焦點人物。過去因「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts and Where to Find Them)與DC電影「閃電俠」(The Flash)走紅的他,自2022年因涉入多起爭議後,幾乎銷聲匿跡。相隔三年後亮相,他強調是為支持老友、導演Lynne Ramsay的新作,兩人目前正合作撰寫劇本,從「文壇復出」成為他復出的第一步,至於是否真正回歸演藝圈?他坦言仍持保留態度。

32歲的伊薩米勒,曾是冉冉升起的新星,從「壁花男孩」(The Perks of Being a Wallflower)嶄露頭角,接連出演奇幻與英雄大片。但2022年起,他接連被指控在夏威夷 鬧事、對未成年人行為不當,甚至涉及竊盜與被捲入「邪教」風波,使得形象與演藝事業一落千丈。他後來接受心理治療,並發表公開聲明為過去造成的恐慌與傷害道歉,表示將致力於回到「健康、安全、正向的人生狀態」。

據USA TODAY報導,雖然「閃電俠」在2023年上映後,獲得2.7億美元票房成績,卻未能真正重啟他的演藝事業。如今他轉向幕後發展,專注創作劇本,並表示這段「從谷底出走」的過程,讓他更懂得他人的苦痛與掙扎,「如果我們能熬過那些煎熬,就更有能力看見別人的煎熬,並願意向他們伸手。」至於是否再披戰袍演出?伊薩米勒坦言,一切還言之過早。