聽障影后瑪莉麥特琳拍自傳 點名聽障女導掌鏡

聽障金獎影后瑪麗麥特找來女導演拍攝自傳紀錄片。(路透資料照片)

聽障金獎影后瑪麗麥特琳(Marlee Matlin)拍攝自傳方式紀錄片,並找來同為聽障的女導演負責掌鏡,大幅提高聽障人士從事電影事業的討論熱度。

根據美聯社報導,美國大師工作室(American Masters)邀請麥特琳拍攝紀錄片時,她心中最佳導演人選就是蕭珊娜史特恩(Shoshanna Stern),因為後者也是一名聾人。

「瑪麗麥特琳:不再孤單」(Marlee Matlin: Not Alone Anymore,暫譯)猶如麥特琳的人生回憶錄,從聽力正常的家庭長大,1986年首次獲邀拍片就擔任「悲憐上帝的女兒」(Children of a Lesser God)女主角,讓原本默默無聞的麥特琳年僅21歲,榮登影史最年輕奧斯卡 影后頭銜,紀錄至今無人打破。

其實麥特琳曾經出版回憶錄「我稍後會尖叫」(I'll Scream Later,暫譯)公開大部分人生經歷,但在某種程度上並不令人滿意,直到這部紀錄片才是通往聽障族群的一扇大門。

首次執導拍片的史特恩也戒慎恐懼表示:「直到接手後我才意識到,我們所知的紀錄片形式,其實都植根於聲音、植根於大家能夠說話的假設,如果使用美國手語,我們該怎麼辦?我必須重新建構整個紀錄片的形式。」因此紀錄片運用突破性技術與聲音設計,將美國手語(ASL)與視覺交流放在第一順位,透過沉浸式體驗讓觀眾融入麥特琳的對話與世界觀。

麥特琳指出:「如果邀請聽力正常的導演來拍這部記錄片,效果或許可以很好,但導演不會用同樣眼光看待我,他們無法擁有與聾人相同的視角。」

對於曾經參與拍攝的奧斯卡最佳影片「樂動心旋律」(CODA),麥特琳對於這部紀錄片也有所期待:「我要藉此機會特別強調我們『存在』的意義,我們想像你們一樣成為演員、成為導演、成為製片人,我們想在電影工業各個層面工作,所以對於我們想成為業內一員的渴望,這部新片大大提高討論熱度。」