我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗將再次「苦吞毒藥」選擇妥協？還是讓衝突升級？

不怕川普出手整肅 哈佛大學人脈廣又有「鈔」能力

聽障影后瑪莉麥特琳拍自傳 點名聽障女導掌鏡

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聽障金獎影后瑪麗麥特找來女導演拍攝自傳紀錄片。（路透資料照片）
聽障金獎影后瑪麗麥特找來女導演拍攝自傳紀錄片。（路透資料照片）

聽障金獎影后瑪麗麥特琳(Marlee Matlin)拍攝自傳方式紀錄片，並找來同為聽障的女導演負責掌鏡，大幅提高聽障人士從事電影事業的討論熱度。

根據美聯社報導，美國大師工作室(American Masters)邀請麥特琳拍攝紀錄片時，她心中最佳導演人選就是蕭珊娜史特恩(Shoshanna Stern)，因為後者也是一名聾人。

「瑪麗麥特琳：不再孤單」(Marlee Matlin: Not Alone Anymore，暫譯)猶如麥特琳的人生回憶錄，從聽力正常的家庭長大，1986年首次獲邀拍片就擔任「悲憐上帝的女兒」(Children of a Lesser God)女主角，讓原本默默無聞的麥特琳年僅21歲，榮登影史最年輕奧斯卡影后頭銜，紀錄至今無人打破。

其實麥特琳曾經出版回憶錄「我稍後會尖叫」(I'll Scream Later，暫譯)公開大部分人生經歷，但在某種程度上並不令人滿意，直到這部紀錄片才是通往聽障族群的一扇大門。

首次執導拍片的史特恩也戒慎恐懼表示：「直到接手後我才意識到，我們所知的紀錄片形式，其實都植根於聲音、植根於大家能夠說話的假設，如果使用美國手語，我們該怎麼辦？我必須重新建構整個紀錄片的形式。」因此紀錄片運用突破性技術與聲音設計，將美國手語(ASL)與視覺交流放在第一順位，透過沉浸式體驗讓觀眾融入麥特琳的對話與世界觀。

麥特琳指出：「如果邀請聽力正常的導演來拍這部記錄片，效果或許可以很好，但導演不會用同樣眼光看待我，他們無法擁有與聾人相同的視角。」

對於曾經參與拍攝的奧斯卡最佳影片「樂動心旋律」(CODA)，麥特琳對於這部紀錄片也有所期待：「我要藉此機會特別強調我們『存在』的意義，我們想像你們一樣成為演員、成為導演、成為製片人，我們想在電影工業各個層面工作，所以對於我們想成為業內一員的渴望，這部新片大大提高討論熱度。」

奧斯卡

上一則

劉宇寧新劇 「魏梁」王成思復活 網：感動到快哭了

下一則

李昀銳三搭孟子義 網盼像羅晉唐嫣「演著演著成真夫妻」

延伸閱讀

「醬園弄」首映評價兩極 章子怡影后級演技輾壓趙麗穎

「醬園弄」首映評價兩極 章子怡影后級演技輾壓趙麗穎
「與惡2」6年磨一劍 雙金影后楊貴媚5大突破

「與惡2」6年磨一劍 雙金影后楊貴媚5大突破
泰神顏影后7年愛情長跑修成正果 秀10克拉巨鑽

泰神顏影后7年愛情長跑修成正果 秀10克拉巨鑽
「影后」光環發酵… 陳庭妮半年9代言 喊話愛自己

「影后」光環發酵… 陳庭妮半年9代言 喊話愛自己

熱門新聞

玄彬(右)和孫藝真時常曬幸福。圖／摘自IG

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

2025-06-18 15:09
導演陳可辛自曝為演員改劇本，網友瘋猜對象是趙麗穎。（取材自微博）

演技不行就改劇本…陳可辛曝拍「醬園弄」秘辛 網瘋猜說的就是「她」

2025-06-19 22:37
馮紹峰被拍到帶著新女友與友人聚餐。(取材自微博)

趙麗穎傳喜訊 馮紹峰也攜手新女友 一起「見朋友」

2025-06-20 02:28
李敏鎬暌違十年演出電影「全知讀者視角」。（圖／采昌國際多媒體提供）

男神李敏鎬不腫了 隔10年回歸大銀幕 秀超尖下巴帥炸

2025-06-18 02:45
劉端端在「折腰」中的演出讓人印象深刻。(取材自微博)

演搞笑胖丫鬟走紅…李雪琴自爆演「折腰」原因 竟和「他」有關

2025-06-19 21:33
具俊曄(左)為了守護大S有意定居金山。(圖／摘自IG)

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

2025-06-21 16:44

超人氣

更多 >
美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態

美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態
轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創

轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創
行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制

行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制
美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點

美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點
63歲馬景濤直播暈倒頭部重摔 21秒短片揭現況

63歲馬景濤直播暈倒頭部重摔 21秒短片揭現況