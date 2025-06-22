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「斷背山」上映20周年重返戲院 見證同志處境變遷

編譯俞仲慈／綜合報導
「斷背山」上映20周年，近日將重映。(取材自IMDb)
「斷背山」上映20周年，近日將重映。(取材自IMDb)

李安執導的電影「斷背山」(Brokeback Mountain)本月20日重回戲院，紀念上映20周年，這部經典名片描述一段深陷仇恨且無法寬恕的現代愛情故事，劇情震撼人心，也見證隨著時代變遷，日益寬容與無條件接受的重要性。

今日美國報(USA Today)報導，20年前，記者奧利佛(David Oliver)的母親告訴他，爺爺很喜歡這部電影，很簡單的一句話，對於許多青春期孩子可能無關緊要，但對於還不清楚自己性傾向的奧利佛而言，卻意義非凡。

因為有一天，當奧利佛意識到自己同性戀身分而要出櫃時，至少有一個親人會願意接納，這也是20年後「斷背山」留下的遺產。

「斷背山」以1963年的懷俄明州為背景，描述兩位牛仔：傑克葛倫霍(Jake Gyllenhaal)飾演「傑克」(Jack)與希斯萊傑(Heath Ledger)飾演「艾尼斯」(Ennis)在山區工作，因為朝夕相處變成一對同性戀人。

不過有鑑於當時民風保守，雙方始終不願坦承面對這段戀情，即便兩人娶妻生子，仍持續近20年婚外情，但隨著時光推移，因為無法長相廝守，讓傑克深陷沮喪並說出劇中最著名的台詞：「我希望可以知道如何離開你。」

盡管「斷背山」獲得2006年奧斯卡八項提名，可惜無緣最佳影片，但是全球票房坐收1億7800萬元，證明同志故事仍有市場，而且在電影史上最重要的定位，是透過這段長達數十年的愛情故事，改變大眾對同性戀愛情的看法。

在「斷背山」上映以後，同性戀文化開始轉變，例如禁止同性戀參軍的政策「不問不說」(Don't Ask Don't Tell)於2010年廢除，隨後聯邦高院不僅將同性婚姻合法化，還規定不得因性傾向解雇男女同志或跨性別者。

對於「斷背山」時隔20周年重映，奧利佛也熱切期盼：「希望家長看完電影後，會告訴青少年有多麼喜歡這部電影，因為你不知道這將如何改變一個人的人生。」

同性戀 同志 懷俄明州

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