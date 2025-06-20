「侏羅紀」粉絲變主角 史嘉蕾喬韓森：童年夢想成真

史嘉蕾喬韓森現身「侏羅紀世界：重生」倫敦首映會。(圖／UIP提供)

影史經典賣座系列最新作「侏羅紀世界：重生」(Jurassic World: Rebirth)近日於墨西哥CCXP動漫展盛大宣傳，劇組更一起現身倫敦首映會。導演蓋瑞斯·愛德華(Gareth Edwards)攜主要演員「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson)、馬赫夏拉阿里(Mahershala Ali)、喬納森貝利(Jonathan Bailey)、魯柏佛蘭德 (Rupert Friend)與馬奴·賈西亞·魯爾福(Manu Garcia-Rulfo)一同亮相。史嘉蕾喬韓森當場分享她對「侏羅紀」系列的熱愛，直言能站上這個舞台，猶如童年夢想成真。

喬韓森霸氣搭車現身，回憶起自己約9、10歲時首次觀看「侏羅紀公園」首集的情景。她回憶：「當時我是在電影院 看的，雖然之前也看過其他電影，但唯一深刻記得的就是『侏羅紀公園』。」她笑說兒時房間裡還有一個「侏羅紀公園」帳篷，「我想，當我躺在那個帳篷裡時，心裡就在幻想有朝一日能站在像這樣的舞台上，與大家分享這個奇妙的恐龍 世界。」

在新片中，史嘉蕾喬韓森飾演臥底行動專家佐拉(Zola)，受命帶領一支精英團隊展開最高機密任務，目標是從世界上體型最大的三隻恐龍身上提取珍貴的遺傳物質。任務途中，佐拉與隊員救下一個遭掠食性水生恐龍襲擊、船隻翻覆的平民家庭，卻因此被困在一座孤島上，並在此揭露一段隱藏數十年、驚人且陰暗的秘密。