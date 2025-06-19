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比照F1賽車手操練 61歲小布大秀腹部「6塊肌」

記者廖福生╱綜合報導
布萊德彼特大秀六塊肌身材。（圖／華納提供）
布萊德彼特大秀六塊肌身材。（圖／華納提供）

由「不老男神」布萊德彼特（Brad Pitt）主演的全新動作鉅片「F1電影」(F1 The Movie)，並與地表最高速的運動賽事「一級方程式」完美聯動，打造出專屬於大銀幕的震撼體驗。今年61歲的小布在「F1電影」飾演違30年重返一級方程式賽道的車手，由於他堅持不靠替身上場，因此體能就成為拍攝最大的挑戰。

布萊德彼特在賽車時速300公里(186mph)下，每次轉彎都會給身體帶來平常五倍重力的壓力，小布仿照F1賽車手的訓練菜單按表操課，加強體能訓練強化核心肌肉，並透過最大攝氧量測試(VO2 max testing)來監控體能表現，完全與現役車手如出一轍，因此他在片中親自上陣開飆，全靠爆滿腹肌抵抗G力，呈現出最真實的演技。

「F1電影」除了讓小布親自上陣以外，劇組更突破影壇技術極限，開創出超越「捍衛戰士：獨行俠」的IMAX攝影技術，讓全球觀眾都能沉浸式體驗這項運動的瘋狂魅力。曾與湯姆克魯斯（Tom Cruise）合作賽車電影「霹靂男兒」的金獎製片傑瑞布洛克海默(Jerry Bruckheimer) 表示：「全世界只有20位一級方程式賽車手，但IMAX能讓我們一般人得以體驗他們的世界。」

另外，劇組為了減少賽車負重，破天荒打造出影史最輕、具有移動性能的IMAX攝影機，緊緊安裝在賽車上以300公里時速狂飆時拍攝，導演喬瑟夫柯辛斯基（Joseph Kosinski）表示：「我們拍到轉播無法呈現的體驗，讓觀眾能感受到車手獨一無二的視角。」也讓「F1電影」成為一部大銀幕絕無僅有的瘋狂體驗。

電影「F1電影」劇情描述實力獲封「最強遺珠」的賽車手桑尼海耶斯，30年前曾是前途無量的一級方程式新秀車手，職業生涯卻因一場意外而墜入谷底，直到他的昔日隊友、現在是面臨解散危機的車隊老闆魯本塞凡提斯(哈維爾巴登飾，Javier Bardem)上門，給他最後一次機會重返賽道，並拯救自己岌岌可危的車隊。

小布仿照F1賽車手的訓練菜單按表操課。（圖／華納提供）
小布仿照F1賽車手的訓練菜單按表操課。（圖／華納提供）

F1 賽車 小布

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