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湯姆克魯斯獲奧斯卡終身成就獎 影藝生涯首座小金人

湯姆克魯斯獲奧斯卡終身成就獎 影藝生涯首座小金人

中央社／洛杉磯17日綜合外電報導
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好萊塢男星湯姆克魯斯。（路透）
好萊塢男星湯姆克魯斯。（路透）

奧斯卡獎主辦單位美國影藝學院今天表示，將在2026年奧斯卡頒獎典禮登場前，頒發終身成就獎給好萊塢男星湯姆克魯斯，這將是「阿湯哥」好萊塢影藝生涯的首座小金人

法新社報導，湯姆克魯斯（Tom Cruise）因他對電影領域付出的貢獻，獲得這項殊榮。

美國電影藝術與科學學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）也將頒發終身成就獎給編舞家黛比艾倫（Debbie Allen）和製作設計師溫恩湯瑪斯（Wynn Thomas）。

受獎者將在11月舉行的年度奧斯卡榮譽獎項「主席獎」（Governors Awards）頒獎典禮，獲頒奧斯卡小金人。

現年62歲的湯姆克魯斯曾4次獲得奧斯卡提名，但從未拿過久負盛名的小金人。他以演出「捍衛戰士」（Top Gun）和「不可能的任務」（Mission: Impossible）等動作片享譽全球。

美國電影藝術與科學學院發表聲明說：「湯姆克魯斯在電影製作、觀影體驗及特技等領域的傑出貢獻，激勵我們所有人。」

該學院稱讚他是「有史以來最受讚賞和收入最高的其中一名演員」，並指出他致力於親自完成所有特技。

奧斯卡獎 湯姆克魯斯 小金人

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